Meisterschaftsträume auf Finnisch: Mit drei Weltstars aus Finnland peilt Wiler-Ersigen den 13. Titel an

Im März musste die Schweizer Unihockey-Saison wegen des Coronavirus abgebrochen werden. Ein halbes Jahr später kehrt mit dem Meisterschaftsstart am Samstag und den Cuppartien am Sonntag wieder Leben in die Turnhallen ein. Von Normalität ist man selbstredend auch im Unihockey weit weg. Die Klubs und Spieler steigen in eine Saison der Restriktionen, Kompromisse und Unwägbarkeiten.

Um auch bei Spielausfällen eine einigermassen aussagekräftige Tabelle zu haben, wird die Zählweise durch einen Quotienten ersetzt. Statt die total eingespielten Punkte sind in dieser Saison die durchschnittlichen Punkte pro Spiel massgebend für die Platzierung. Das hat den Vorteil, dass die Tabelle auch bei unterschiedlicher Anzahl absolvierter Spiele einigermassen aussagekräftig ist.

Supercup-Gewinner Köniz könnte die Favoriten ärgern

So aussergewöhnlich die Umstände sind, so gewohnt präsentieren sich die Stärkeverhältnisse. Erstgenannter Titelanwärter ist auch diesmal Wiler-Ersigen. Die Berner, die der Konkurrenz seit 2004 nur vier Meistertitel überliessen, haben aber mehrere Leistungsträger verloren. Auch die Grasshoppers, der erste Herausforderer, verzeichneten durch den Abgang von Nationalmannschaftscaptain Luca Graf und den Rücktritt von Michael Zürcher Verluste. So könnte vor allem Supercup-Gewinner Köniz die Favoriten wieder stärker fordern. (sda)

Die erste NLA-Runde (Samstag, 12. September): SV Wiler-Ersigen – Waldkirch-St Gallen; Grasshopper Club Zürich - Ad Astra Sarnen; Floorball Köniz – UHC Thun; Chur Unihockey – Tigers Langnau; UHC Alligator Malans – UHC Uster; Zug United – HC Rychenberg Winterhur.