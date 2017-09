Mit Adrian Zimmermann und Philipp Fankhauser traten zwei weitere Teamstützen zurück. Wenigstens eine dieser beiden Lücken will Wiler-Ersigen mit dem Berner Joel Krähenbül, der von den Tigers Langnau zurückgekehrt ist, schliessen.

Mit Daniel Sebek und Kevin Steffen verzeichnet man zwei Abgänge, die vor allem durch ihre Physis Akzente setzten. Sebek entschied sich dazu, nach Schweden zu ziehen, Kevin Steffen tat es Fankhauser und Zimmermann gleich und trat ebenfalls zurück. Diese beiden Abgänge wurden nicht direkt ersetzt. Im Umbruch setzt man bei Wiler-Ersigen auf andere Komponenten als auf die Physis. In der neuen Saison sollen die «goldenen» Jahrgänge (96-98), die sich vor allem durch ihre Schnelligkeit und ihre Technik auszeichnen, in das neue Teamgefüge miteinbezogen werden.

Man tritt in der neuen Saison wohl mit dem jüngsten Kader an. Noch sind sechs Akteure in der U21 spielberechtigt, fünf Weitere sind nur ein Jahr älter.

Die Ziele für die neue Saison bleiben trotz den Veränderungen ehrgeizig. «Wir wollen sicher um den Meistertitel spielen.», sagt der aus Schweden zurückgekehrte Nicola Bischofberger. Nach seinem Jahr in Schweden bei Falun hat sich Bischofberger aber nicht nur Ziele mit der Mannschaft gesteckt, sondern auch persönliche. «Ich möchte innerhalb der Mannschaft eine grössere Verantwortung übernehmen, als ich sie vor dem Auslandjahr in Schweden hatte. Ausserdem möchte ich bei jeder Entscheidung mit Wiler dabei sein.»

Umbruch reibungslos gestalten

Nun treffen also die routinierten Schlüsselspieler wie die Gebrüder Hofbauer, Tatu Väänänen, Daniel Johnsson oder Lukas Meister auf die junge Generation. Das Ziel des Vereins ist es nun, den Umbruch mit der alten und der neuen Generation so reibungslos wie möglich zu gestalten. Nicht jedem Klub gelingt aber ein solch bedeutungsvoller Wandel. Wenn man zum Beispiel an alte internationale Konkurrenten wie AIK, Warbergs, Tatran oder Pixbo denkt, die in das Mittelmass oder gar in die Zweitklassigkeit abgerutscht sind, gilt es beim SVWE, einen solchen Abstieg so gut wie möglich zu verhindern, auch wenn das Prozedere wahrscheinlich nicht ohne Leistungsnachlass über die Bühne gehen wird. Spätestens auf die Playoffs hin sollte das Team aber bereit sein, jeden Gegner zu fordern.