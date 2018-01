«Es war richtig cool», sagte Schönenwerds Mittelblocker Christoph Hänggi nach dem ersten Auftritt in der neuen Betoncoupe Arena. Er und seine Mitspieler seien sprachlos gewesen, als sie am Vortag eine kurze Trainingseinheit im zukünftigen Zuhause absolvieren durften: «Es ist ein ganz anderes Gefühl, in einer Halle zu spielen, die speziell auf Volleyball ausgerichtet ist.» Die Arena sei höher, das Spielfeld viel besser markiert und die Tribüne perfekt platziert, so Hänggi. «Und es gibt sogar einen Kraftraum.»

Der 24-Jährige spielt seit 2011 für das Schönenwerder NLA-Team und ist zusammen mit Captain Leandro Gerber der Dienstälteste. In den letzten Jahren fanden die Trainings meistens in Aarau statt, die Meisterschaftsspiele trug das Fanionteam in Däniken, Mittelgösgen und Olten aus. Nun habe der Klub mit der Betoncoupe Arena endlich ein richtiges Zentrum. «Das wird das Vereinsleben deutlich stärken», ist Hänggi sicher. «Während meiner bisherigen Zeit bei Volley Schönenwerd sah ich praktisch nie ein anderes Team. Das wird sich jetzt zum Glück ändern.»