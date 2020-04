Kultfigur Benjamin «Söppli» Borner tritt ab

Marius Nydegger ist seit mehreren Jahren in der Sport- und Fitnessbranche tätig. Der 30-

jährige Solothurner zeigte schon früh Interesse an Sportarten wie Judo, Thai- und Kickboxen

und war Mitglied der Schweizer U20-Nationalmannschaft im Rugby. Nydegger arbeitet hauptberuflich als Personal Trainer in Solothurn und ab sofort auf Mandatsbasis als Off-Ice-Coach beim EHCO. Sobald es die Corona-Massnahmen erlauben, wird Nydegger das Sommertraining der Powermäuse leiten, zudem wird er auch während der Saison als Off-Ice-Coach tätig sein. Nydegger folgt als Athletikcoach auf Thaddäus

Schnider, der diese Funktion in den vergangenen drei Jahren bekleidete.

Jan Lehmann neuer Materialchef

Geklärt ist auch die Nachfolge von Benjamin «Söppli» Borner. Der Kappeler geht nach rund

20 Jahren als Materialchef beim EHCO in den verdienten Ruhestand, wird dem EHCO und

Nachfolger Jan Lehmann in einer Übergangsphase aber weiterhin beratend zur Verfügung

stehen. Der 27-jährige Burgdorfer Lehmann verfügt bereits über viel Erfahrung im Job als

Materialwart: Der gelernte Koch arbeitete erst zwei Jahre beim EHC Visp und letzte Saison

beim EV Zug in der gleichen Funktion.