Krise beim SV Wiler-Ersigen spitzt sich zu

Es ist eine ungewohnte Situation, in der sich der SV Wiler-Ersigen momentan befindet. Nach neun Spielen in der Meisterschaft befindet man sich lediglich auf Rang drei und die Qualifikation für die Masterround wackelt. Zu wenig für die hohen Ansprüche, die sich der Verein selber stellt.

SVWE-Captain Tatu Väänänen sieht darin aber noch keinen Grund zur Sorge. Es gibt immer mal wieder eine Phase, in der es nicht so gut läuft. «Wir können daraus stärker werden», sagt der 37-jährige Routinier. Schliesslich zählt erst am Ende, wer ganz oben steht. Er vertraut weiterhin auf den Prozess und in die eigene Stärke. Trotzdem dürfte auch er, der seit 2013 im Verein ist, nur selten eine solche Resultatkrise erlebt haben.

In jeder Saison hat man eine schwierige Situation. Wir können daraus aber stärker werden. Tatu Väänänen, Captain Wiler-Ersigen

Zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive Den Hauptgrund für die momentane Durststrecke sieht der Finne vor allem in der harmlosen Offensive. Nur selten gelingt es ihm und seinen Teamkollegen, zu gefährlichen Abschlüssen zu gelangen: «Momentan haben alle drei Linien Mühe, Tore zu erzielen.» Auch Torhüter Yanick Flury verortet das Hauptproblem in der Offensive: «Wir müssen offensiv kreativer werden und uns bessere Chancen herausspielen.» Dann werden auch die Resultate wieder positiv ausfallen. Nun müsse man nach vorne schauen und die Eigenfehler abstellen. Führungsspieler müssen Verantwortung tragen Tatu Väänänen nimmt dabei vor allem die erfahrenen Spieler in die Pflicht: «Die Führungsspieler müssen mehr vorzeigen.» Sie müssen die junge Mannschaft in dieser schwierigen Situation mit ihrer Erfahrung durch die Krise führen. Er will dabei vorne weg gehen. «Ich versuche, die jungen Spieler im Training zu pushen.»