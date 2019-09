Das letzte lange Lauftraining ist geschafft, das neue Zeitfahrvelo poliert und das Renndress mit dem roten Schweizerkreuz in der Sporttasche verstaut. Melanie Maurer ist bereit für ihr wichtigstes Rennen des Jahres. Die in Wikon aufgewachsene Bernerin strahlt, wenn sie auf das Langdistanz-WM-Rennen in Zofingen vom Sonntag vorausschaut. «Ich bin ‹zwäg›, hatte eine gute Saison und war nie verletzt», sagt die 31-Jährige, «und ich bin mental noch stärker geworden.»

Im Vorjahr noch startete sie mit gemischten Gefühlen, wusste nicht, wie ihr Körper die Distanz von 10 km Laufen, 150 km Radfahren und noch mal 30 km Laufen verarbeitet. Aufstossende Magensäure und Schleim behindern die Duathlon-EM-Zweite 2019 hin und wieder bei längerer sportlicher Aktivität mit hoher Intensität. «Heute weiss ich, dass das aus medizinischer Sicht für mich ungefährlich ist», sagt Melanie Maurer.

Pushen wird sie am Sonntag der Gedanke an den Powerman 2018. Die neu einem französischen Team angehörende Sportwissenschaftlerin und Inhaberin der Firma «steadystate.ch» lief letzten September als Zweite ins Ziel, gewann WM-Silber hinter ihrer Landsfrau Petra Eggenschwiler. Diesen Mai war Melanie Maurer in Zofingen, zwar über die kürzere Distanz am Intervall-Duathlon, schneller als die Solothurnerin.

Alle neun Athletinnen mit Medaillenchancen

Und nun ist sie irgendwie plötzlich die Favoritin auf den Sieg, zumal Petra Eggenschwiler angeschlagen ist. Sie kämpfte Anfang Woche mit einer Erkältung. «Die habe ich nach meinem Sieg am Inferno-Trithlon von meinem Freund übernommen», sagt die 31-Jährige. Und es zwickt am Fuss, die Langdistanz-Weltmeisterin wartet auf das OK ihrer Ärztin, ob ein Start in Zofingen trotz Schleimbeutelentzündung Sinn macht.