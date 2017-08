Nach der Qualifikation via Einzelmatch traten die Schützinnen und Schützen Gewehr 300m und Pistole 50/25m in Zuchwil zu den kantonalen Titelwettkämpfen an. Die Schiessbedingungen waren geprägt von wechselnden Lichtverhältnissen und vor allem hohen Temperaturen, welche von den Teilnehmern einiges abverlangten.

Die Wettkämpfe stellten, wie der Verantwortliche des Verbandes, Hanspeter Meister, erwähnte, auch einen letzten Test vor den Schweizer Meisterschaften dar, welche Anfang September stattfinden werden.

In den Gewehrdisziplinen gingen im 2-Stellungswettkampf Standardgewehr alle Medaillen ins Schwarzbubenland, denn Axel Christ (Büsserach) siegte mit 568 Punkten und nur einen Punkt dahinter klassierte sich Stefan Borer (Erschwil) vor Friedrich Allemann (Kleinlützel), wobei Borer mehr Innenzehner erzielte und damit den 2. Rang erreichte.

Teilweise kleine Startfelder

Sehr deutlich war dann der Sieg Karl Lenz (Boningen), ebenfalls im 2-Stellungswettkampf, jedoch mit dem Ordonnanzgewehr. Bereits im Liegendteil schaffte er sich mit 283 Punkten einen klaren Vorsprung und mit seinem Schlusstotal von 550 Punkten kam er bis auf drei Punkte an den bestehenden Kantonalrekord von Anton Hufschmid heran. Die weiteren Podestränge erreichten Rolf Jäggi (Oberramsern) und Kurt Bolfing (Oensingen).

Sehr klein war das Startfeld im 3-Stellungsmatch. René Bürgi (Oensingen) gewann diesen souverän vor Pascal Gschwind (Hofstetten) und Titelverteidiger Peter Brudermann (Selzach). Bei sehr harten Bedingungen trugen dann am Nachmittag zuerst die Ordonnanzgewehrschützen ihren Liegendmatch aus. Dort siegte Titelverteidiger Markus Borner (Hägendorf) mit 563 Punkten, also 20 Punkte weniger als im Vorjahr. Dahinter waren die Abstände sehr knapp. Silber ging an Hans Hodel (Hägendorf ) und Bronze an Ralph Baumann (Aetigkofen).

Bei den Sportgewehrschützen zeigte Werner Lenz (Fulenbach) die konstanteste Leistung und siegte mit 585 Punkten. Mit 4 beziehungsweise 6 Punkten Rückstand auf ihn klassierten sich auf den weiteren Medaillenrängen Martin Zaugg (Kestenholz) und die Titelverteidigerin Erika Allemann (Breitenbach).