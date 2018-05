Der FC Solothurn gewann diese Saison 21 von 26 Meisterschaftsspielen und beendete die Gruppe 2 als Spitzenreiter mit 15 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger. Eine derart starke Saison muss dem Präsidenten viel Spass bereitet haben.

«Ja und nein», wägt Samuel Scheidegger ab und fügt scherzend an: «Von den Siegen her ja, von den Punkteprämien her nein.» Der FCS startete mit zehn Siegen in Folge in die Saison 2017/18.

Am elften Spieltag Ende Oktober gaben die Solothurner beim Unentschieden gegen Münsingen erstmals Punkte ab. Danach reihte der FCS sechs weitere Siege aneinander, ehe die Ambassadorenstädter am 28. März zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld mussten. Nur eine weitere Niederlage sollte noch hinzukommen.