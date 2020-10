Am Mittwochabend (ab 18:45 Uhr im Liveticker) bietet sich für den EHC Olten auswärts gegen die ECZ Academy eine hervorragende Möglichkeit, um an den zweiten Sieg in Serie zu verbuchen. Das Zuger Farmteam hat nicht nur die harmloseste Offensive der Liga, sondern ist auch in der Defensive anfällig.