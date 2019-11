Jetzt im Liveticker: Zeigt der EHC Olten vor heimischer Kulisse gegen den HC Sierre eine Reaktion?

Zwei Tage nach dem Ende einer langen Siegesserie wird der EHC Olten im Kleinholz vom HC Sierre gefordert. Trotz dem 3:1-Auswärtssieg in der ersten Begegnung und dem klaren Vorsprung in der Tabelle dürfen die Powermäusen die Walliser nicht unterschätzen, da sie die letzten vier Partien in Folge gewinnen konnten und mit viel Selbstvertrauen in Olten auftreten werden. Verfolgen Sie die Partie hier (Spielbeginn: 17.30 Uhr) im Liveticker.