Passend zum Ende der regulären Saison kommt der EHC Olten in Fahrt. Zuletzt feierten die Powermäuse vier Siege in Serie. An diese Leistungen wollen die Oltner nun auch in Sierre anknüpfen, um dem Leader EHC Kloten auf den Fersen zu bleiben. Gegen die Walliser gab es zuletzt einen deutlichen 7:1-Heimsieg. Folglich ist ein erneuter Erfolg gegen den Aufsteiger Pflicht. Verfolgen Sie die Partie (ab 20 Uhr) bei uns im Liveticker.