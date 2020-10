In der vierten Runde der Swiss League ist der EHC Olten zu Gast in der Biascarena bei den Ticino Rockets. Den EHCO erwartet alles andere als ein Sonntagsspaziergang gegen die Tessiner. Das Team von Trainer Fredrik Söderström will an die gute Leistung vom Freitag anknüpfen und den ersten «Dreier» der Saison einfahren.