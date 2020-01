prev next

Der EHC Olten trifft im Kleinholz zum vierten und letzten Mal in dieser Quali auf HC Ajoie. Bereits am vergangenen Freitag konnten die Powermäuse einen wichtigen Sieg gegen die Jurassier einfahren. Gewinnt der EHCO nun erneut, winkt der 2. Platz in der Tabelle. Verfolgen Sie die Partie (ab 17:30) bei uns im Liveticker.