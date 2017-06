Den Teilnehmern und Besuchern, wie auch der breiten Bevölkerung, soll das Turnfest mit vielen emotionalen Momenten und positiven Eindrücken in Erinnerung bleiben. Die Turnvereine Obergösgen, Dulliken, Lostorf und Stüsslingen bilden einen Teil der Trägerschaft und somit ein gutes Fundament zu einem erfolgreichen Anlass.



Das Kantonalturnfest geniesst ein sehr gutes Image und grosse Akzeptanz in der Bevölkerung. Aus diesem Grund werden am ersten Wochenende rund 3'000 Jugendliche erwartet, am zweiten Wochenende schätzungsweise 6'000 aktive Turnerinnen und Turner (mit Gastvereinen aus der ganzen Schweiz), sowie zahlreiche Besucher welche die Sportler unterstützen. Die 1000 Helferinnen und Helfer und 300 Funktionäre (Kampf-, Wertungs- und Schiedsrichter) werden mit rund 12'000 Helferstunden für einen reibungslosen Ablauf sorgen.



Das Solothurner Kantonalturnfest ist der grösste Breitensportanlass im Kanton. Es findet vom 15. bis 17. Juni und vom 22. bis 24. Juni 2018 in Obergösgen statt. Informationen zum kantonalen Grossanlass finden Sie hier. (pd/kle)