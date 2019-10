Im Abseits: Die komplizierte Beziehung zwischen Marco Truttmann und dem EHC Olten

Lieber ein Ende mit Schrecken

Eines vorneweg: Marco Truttmann hat im Dress des EHC Olten seinen Anhängern während Jahren viele schöne Momente beschert. Noch heute schwärmen die Fans von seiner ersten Saison in Grün-Weiss, als er an der Seite von Marty Sertich zu Hochform auflief, NLB-Topskorer wurde und seine Mannschaft bis in den Playoff-Final führte. Auch deshalb schwingt bei der Beurteilung dieses eigenwilligen, aber ungemein talentierten Spielers auch heute, viele Jahre später, immer noch eine ordentliche Portion Emotionen mit.

Die Wahrheit ist aber: den Marco Truttmann von damals wird man in dieser Form nicht mehr sehen. Jeder, der so etwas erwartet, jagt diesbezüglich einem Phantom nach. Und das ist der Fluch an der ganzen Situation. Der einstige Wunderstürmer ist einer der teuersten Spieler der Mannschaft. Hat aber weder die Psyche noch die Physis, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden.

Konstant gute Auftritte sind inzwischen die Ausnahme. Und wenn es ihm nicht läuft wie gewünscht, dann ist Marco Truttmann auf dem Rink leider nur noch etwas: ein Schwachpunkt für die eigene Mannschaft. Aus sportlicher Sicht ist es deshalb richtig, dass ihn Trainer Fredrik Söderström auf die Tribüne verbannt hat.

Allen Beteiligten muss aber klar sein, dass der Platz auf der Tribüne keine Dauerlösung sein kann. Auch wenn es manchem EHCO-Fan in der Seele wehtut, so gibt es letztlich eigentlich nur eine Lösung, die im Interesse beider Parteien sein kann: Die Wege des EHC Olten und jene von Marco Truttmann müssen sich so schnell wie möglich trennen. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.