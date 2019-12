Ihr Zuschauer kommet: Weshalb der EHC Olten am Montagabend ein volles Stadion verdient

Es gibt Momente während einer Saison, da fühlt man sich sogar als neutraler Beobachter eines Eishockey-Klubs verpflichtet, kurz mal die Werbetrommel zu rühren. Wenn es also in der laufenden Saison einen Moment gegeben hat, um dem Kleinholz-Stadion mal wieder einen Besuch abzustatten, dann ist es der heutige Montagabend.



Einen Tag vor der Weihnachtspause kommt ausgerechnet der SC Langenthal zum Derby nach Olten. Diese Affiche alleine ist schon verlockend genug. Und noch viel besser und wichtiger: Der EHC Olten bietet derzeit Eishockey vom Feinsten. Es ist ein Genuss, der Mannschaft zuzuschauen. Sie hat 14 ihrer letzten 16 Spiele auf teils spektakuläre Art und Weise gewonnen, ist in der Tabelle auf Platz 2 klassiert. Wann, also, gäbe es eine bessere Gelegenheit, dieser Mannschaft bei der vorweihnachtlichen Arbeit auf dem Eis zuzusehen? Ihr Zuschauer kommet!

Ein erstes Drittel nahe an der Perfektion

Als hätte es eines weiteren Beweises bedurft, lieferte das Team von Headcoach Fredrik Söderström am Samstag in Visp erneut eine eindrückliche Kostprobe ihres derzeitigen Könnens ab. Das erste Drittel war nahe an der Perfektion. «Es gehört sicher zum Besten, was wir in dieser Saison bisher gezeigt haben», bestätigte auch Söderström den äusseren Eindruck nach dem Spiel.