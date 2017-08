Der Schützenmatt-Cup in Solothurn erfreut sich in diesem Jahr einer grossen Beliebtheit. Bereits am letzten Wochenende standen über 100 Spielerinnen und Spieler im Einsatz, die entweder in den Juniorenkategorien um den Sieg kämpften oder versuchten, sich via Qualifikation einen Platz im Hauptfeld des Turniers zu ergattern. «Wir hatten enorm viele Teilnehmer und sind an unsere Grenzen gestossen. Am Samstag dauerten die Spiele bis 23.30 Uhr. Fürs nächste Jahr müssen wir uns überlegen, wie wir die vielen Matches besser verteilen können», so Turnierleiter Peter Zumstein.