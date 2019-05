Am Wochenende starten die beiden NLA-Teams von Faustball Neuendorf in die neue Feldsaison. Beide Teams dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, dass sie dieses Jahr vorne mitspielen können. Vor allem die Frauenequipe. Nachdem diese das Final4-Turnier zuletzt mehrmals knapp verpasst hatten, haben sie sich im Hinblick auf diese Saison mit Angreiferin Andrea Gerber verstärkt. Gerber hat mehrere Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und war Leistungsträgerin bei Ligakonkurrent Oberentfelden-Amsteg. Mit Melissa Steiner kehrt zudem eine weitere Spielerin nach einer Verletzungspause zurück ins Team. In dieser Konstellation ist den Neuendörferinnen einiges zuzutrauen. Frauen-Nationaltrainer Anton Lässer sieht seine Equipe als dritte Kraft hinter den Titelfavoritinnen aus Jona und Diepoldsau. Die Neuendörferinnen tragen ihre ersten drei Meisterschaftsspiele am Sonntag in Diepoldsau aus. Auch das Männerteam von Faustball Neuendorf könnte in dieser Saison vorne mitmischen. Nachdem sie im letzten Jahr als Aufsteiger erst gegen Ende der Qualifikation auf Touren gekommen sind, können die Neuendörfer in diesem Jahr von Beginn weg aus den Vollen schöpfen. Im Angriff wird Routinier Kevin Hagen nach überstandener Verletzungspause den aufstrebenden Dominik Rhyn unterstützen und in der Abwehr kehrt Christoph Santschi in die Mannschaft zurück. Da in der NLA in dieser Saison einige Konkurrenten in einer Umbruchphase stecken, könnten die Neuendörfer Profit schlagen und um einen Platz am Final4 mitspielen – vorausgesetzt sie bleiben verletzungsfrei und rufen ihr Potenzial konstant ab. (FBA)