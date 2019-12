Hall-Nachfolge geklärt: Der Schwede Tommy Sjödin wird per sofort Assistenztrainer des EHC Olten

Die Nachfolge von Dennis Hall ist geklärt: Der neue Assistenztrainer des EHC Olten heisst Tommy Sjödin. Der 54-jährige Schwede reist am kommenden Wochenende in die Schweiz und wird am Sonntag erstmals als Assistent von Headcoach Fredrik Söderström das EHCO-Eistraining bestreiten. Am Dienstag, im Heimspiel gegen den HC Sierre (19.45 Uhr), soll er dann erstmals an einem Meisterschaftsspiel an der Seite von Headcoach Fredrik Söderström an der Bande stehen.

Der frühere NHL-Verteidiger Sjödin war die letzten vier Jahre als Coach in der höchsten schwedischen Liga SHL engagiert, hauptsächlich als Assistenztrainer bei Brynäs IF. Zuletzt sprang er im Frühjahr dieses Jahres als Assistenztrainer bei seinem Heimklub Timra ein, konnte den Abstieg aus der SHL aber nicht verhindern.

Als Offensivverteidiger bei Lugano und Kloten

Nun kehrt Sjödin in die Schweiz zurück, wo er Mitte der 90er-Jahre als Offensivverteidiger für Lugano und Kloten prominent in Erscheinung trat. In seiner Spieler-Karriere absolvierte der Schwede ausserdem rund 100 Spiele in der NHL sowie über 700 Spiele in der SHL. 1991 führte er Schweden als Captain zu WM-Gold.

Sjödin hat beim EHC Olten einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison unterzeichnet. Er tritt die Nachfolge seines Landsmanns Dennis Hall an, der vor einigen Wochen aus gesundheitlichen Gründen in seine Heimat zurückgekehrt ist.

Söderström: «Fühlt sich aufregend und inspirierend an»

EHCO-Sportchef Marc Grieder, der das vakante Amt interimistisch ausgeführt hat, sagt zur Verpflichtung des Schweden: «Tommy Sjödin bringt sehr viel Erfahrung, Fachwissen und Power mit. Er wird insbesondere für unsere Verteidigung, aber auch für das ganze Team und den Coachingstaff eine wertvolle Bereicherung sein.»

Söderström begrüsst in einem Tweet seinen neuen und engsten Arbeitskollegen Tommy Sjödin: «Ich habe einen neuen Kollegen, der mit Erfahrung, Leidenschaft und Neugierde einspringt. Es ist wichtig, umgeben zu sein von qualifizierten Leuten, das ist der Beginn eines möglichen Erfolgs. Fühlt sich aufregend und inspirierend an. Willkommen in der schönen Schweiz und beim EHC Olten, Tommy Sjödin!»