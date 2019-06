«Ich bin ein ehrgeiziger Trainer, der fundiert und beharrlich arbeitet», sagt Jürg Widmer über sich selbst. Er will den FC Solothurn in der kommenden Saison dynamisch spielen lassen. Ihm ist wahrscheinlich auch nicht entgangen, dass die Solothurner in der vergangenen Saison im Schnitt lediglich 1,8 Tore pro Spiel erzielt haben.

«Das Team soll agieren, attraktiv und mutig nach vorne spielen und in der Zone drei präsent sein», sagt der 61-jährige Berufstrainer, der seine Laufbahn 1981 bei den C-Junioren seines Stammvereins FC Gränichen gestartet hat. Zudem war er zehn Jahre lang Captain in der ersten Mannschaft und stieg mit Gränichen in die 2. Liga auf. Ein Fighter sei er gewesen, so Widmer.

«Jede Trainerstation ist wichtig», sagt er rückschauend. In der frühen 90ern zog es ihn zum U18-Team des FC Aarau. Danach gings zum FC Baden, von 1996 bis 1998. «Das war die Zeit, als es gerade losging mit Spitzen-Juniorenfussball.» Gleichzeitig fungierte Widmer als Assistent von Claude Ryf beim NLB-Team.

Abstecher ins Wallis

Er kehrte zum Aarau zurück und arbeitete zwischen 1998 und 2012 nacheinander als Nachwuchstrainer, Technischer Leiter der Juniorenabteilung und Projektleiter des Team Aargau. «Dann hatte ich genug vom Bürojob und fasste den Entschluss, nach Naters zu gehen.»