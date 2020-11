Grosse Freude und erhitzte Gemüter: Der EHC Olten vor dem Derby in Langenthal

Wie Daniel Carbis am vergangenen Freitag – 65 Sekunden vor Schluss der Partie gegen Thurgau – von der Seite her nach einem Doppelpass mit Fuhrer in den Slot stürmte und die Scheibe am längeren Pfosten über die Linie bugsierte, war grosse Klasse. Es war nebst den unzähligen Paraden von Torhüter Silas Matthys jene entscheidende Szene des Oltner 2:1-Sieges, über die im Nachgang gerne diskutiert wurde.

Ausgerechnet er, ausgerechnet Daniel Carbis! Der Neuzuzug startete noch neben den beiden Ausländern in die Saison, wurde dann aber schon bald durch Jewgeni Schirjajew ersetzt. Carbis nahm den Entscheid sportlich zur Kenntnis. Er spiele hier in Olten in einer guten Mannschaft, weshalb es sekundär sei, in welcher Linie er spiele.

Ja, dieses Tor habe ihm gutgetan, sagt er und spricht es gleich selbst an: «Vor allem auch, weil es mir persönlich nicht so gut lief und auch der Mannschaft nicht besonders viel geglückt war.»