«Unser Sportchef Daniel Bühlmann rannte direkt nach dem gewonnenen Spiel mit einer Magnum-Champagner-Flasche aufs Feld. Ich weiss nicht mehr wie, aber im Verlauf der Feier habe ich meine Sneaker verloren und musste deshalb am nächsten Tag in den Volleyballschuhen nach Hause.» Die Erinnerungen an den 13. März 2010 sind bei Leandro Gerber noch sehr präsent. Nicht nur, weil er am folgenden Tag seinen 19. Geburtstag feierte, sondern vor allem, weil er mit «Schöni» den Aufstieg in die Nationalliga A schaffte. Auch an die erste Saison in der höchsten Liga denkt er gerne zurück: «Wir konnten auf Anhieb Fuss fassen in der NLA.» Insbesondere er selbst: Gerber gehörte von Anfang an zur Startformation der Schönenwerder, punktete regelmässig und wurde am Ende der Saison als bester Youngster der höchsten Spielklasse ausgezeichnet.

Volley Schönenwerd Kader

Yves Roth SUI Diagonal

Milos Culafic MNE Diagonla

Julian Fischer SUI Libero

Chris Frame SUI Mittelblock

Luca Ulrich SUI Aussen

Daniel Rocamora ESP Diagonal

Marcin Ernastowicz POL Aussen

Mischa von Burg SUI Mittelblock

Leandro Gerber SUI Aussen

Dominic Häfliger SUI Aussen

Samuel Ehrat SUI Mittelblock

Mathis Jucker SUI Zuspiel

Irian MIka SUI Aussen

Scott Fifer USA Zuspiel Trainer: Bujar Dervisaj Gründungsjahr: 1983

Saisons in der NLA: 9

Saison 2017/18: 6. Platz

Ziel Saison 2018/19: Top 3

Budget NLA-Team: 280 000 Franken

Trainingsaufwand pro Woche: 14 bis 18 Stunden

Grösster Erfolg: 2. Platz 2013/14

Vom eigenen Durchbruch beflügelt und weil er gerade die Matur an der Sportkanti Aarau abgeschlossen hatte, wagte er auf die Saison 2011/12 den Schritt ins Ausland zum belgischen Spitzenklub Noliko Maaseik. Ein Bandscheibenvorfall beendete das Abenteuer und Gerber kehrte zu Volley Schönenwerd zurück. Diesem hielt er in den vergangenen Jahren trotz diverser Angebote die Treue. «Einerseits war Schönenwerd für mich immer sehr gut gelegen, da ich in Zürich und Olten studierte», sagt der Aarauer. «Andererseits habe ich hier auch meinen Kollegenkreis und mein Umfeld. Ich habe diesen Verein, die Fans, die Helfer und auch alle Verantwortlichen mittlerweile einfach ins Herz geschlossen. Und ich glaube, sie mich auch.» Er wisse genau, was er bekomme, wenn er für Schönenwerd spiele und stellt klar: «Innerhalb der Schweiz will ich für keinen anderen Klub spielen. Auch wenn sich ein Wechsel finanziell wohl gelohnt und sich die Chancen, einen Titel zu gewinnen, dadurch erhöht hätten. Aber so erfolgsgeil bin ich nicht, dass ich dafür mein Umfeld, meine Freunde verlasse.»

Lausanne Université Club Kader

Jonathan Kaeser SUI Diagonal

Radisa Stevanovic SRB Mittelblock

Björn Hoehne GER Aussen

Dennis Del Valle PUR Libero

Sébastien Chevallier SUI Zuspiel

Jonas Kvalen NOR Aussen

Reto Pfund SUI Zuspiel

Damien Sommer SUI Mittelblock

Karim Zerika SUI Mittelblock

David Feughouo CMR Diagonal

Adrien Prével FRA Aussen Trainer: Massimiliano Giaccardi Gründungsjahr: 1975

Saisons in der NLA: 40

Saison 2017/18: Schweizer Meister

Ziel Saison 2018/19: in allen drei Finals dabei sein (Supercup, Cup, Meisterschaft)

Budget NLA-Team: 450 000 Franken

Trainingsaufwand pro Woche: 16 Stunden

Grösster Erfolg: erster Double-Gewinn 2007/08