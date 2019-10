«Es fällt mir schwer, mir mein Leben ohne Volleyball vorzustellen», sagt er. Seit er 10 Jahre alt ist, spielt er Volleyball, seit diesem Sommer nun in der Schweiz. Zu seinem Wechsel nach Schönenwerd hat die fehlende Spielpraxis bei seinem letzten Verein geführt. Der Konkurrenzkampf bei Jastrzębski Węgiel war enorm hoch. Die Mannschaft ist gespickt mit Spielern aus der Nationalmannschaft. Voller Weltmeister.

Dass er den Platz nicht allzu oft von Nahem sehen würde, war Wolański von Anfang an bewusst. «Ich bin dorthin gewechselt, um zu lernen und mir das Verhalten der besten Spieler der Welt abzuschauen. Jetzt möchte ich das Gelernte anwenden», sagt er.

Der Sprung ins Ungewisse ist geglückt

Nachdem er zuvor schon in Belgien gespielt hatte, soll ihn das Engagement bei Volley Schönenwerd noch einmal voranbringen. Polen erneut verlassen zu müssen, hinterliess bei ihm allerdings gemischte Gefühle. «Es ist nicht einfach, seine Familie und Freunde hinter sich zu lassen. Aber ich wollte die Möglichkeit nutzen», sagt er. Vereinfachend kommt hinzu, dass er sich in der Mannschaft optimal aufgehoben fühlt.

Er schwärmt von der Offenheit der Spieler und dem Zusammenhalt. Dass mit Assistenztrainer Łukasz Motyka und Mitspieler Marcin Ernastowicz zwei Landsmänner mit an Bord sind, ist ein weiterer Pluspunkt. Der Sprung ins Ungewisse – Wolański kannte die Schweiz nur von Instagram oder aus Filmen – scheint geglückt zu sein.

Viel herumgekommen ist er allerdings noch nicht. «Ich war bis jetzt nur in Zürich. Aber ich hoffe, dass ich an meinen freien Tagen mehrere Plätze besuchen kann.» Dass er neugierig darauf ist, das Land zu entdecken, ist spürbar. Noch gibt es keinen Grund, Polen zu vermissen, auch keine kulinarischen: «Ich lerne gerne neue Kulturen kennen. Und an Weihnachten werde ich sowieso in Polen sein, dann kann ich so viele polnische Spezialitäten essen, wie ich will», sagt er lachend.

Auch dem in der polnischen Liga vorherrschenden Druck wird er wohl nicht hinterhertrauern. Selbst wenn er das Ganze pragmatisch sieht: «Wenn du ein Sportler bist, darfst du dich nicht darüber beklagen. Wer unter Stress gut spielen kann, der kann viel erreichen».