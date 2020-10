Endlich Klarheit für Volley Schönenwerd - Meisterschaft geht ohne Zuschauer weiter

Aufatmen bei Volley Schönenwerd. Nach der Bekanntgabe der neuen Schutzmassnahmen am Mittwochnachmittag herrscht nun auch in der obersten Liga im Volleyball Klarheit, wie der Meisterschaftsbetrieb fortgesetzt werden kann.

Bereits am Montag hat sich der Meisterschaftsausschuss von Swiss Volley in Absprache mit den NLA-Teams dazu entschieden, die Qualifikation, wenn möglich fortzusetzen, auch wenn dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet sollte. Nach dem Bundesratsentscheid am Mittwoch herrscht seit Donnerstag Klarheit, dass diese Pläne verwirklicht werden können.

Obwohl der Bund bis zu 50 Zuschauer bei Veranstaltungen erlauben würde, wird der Meisterschaftsbetrieb in der NLA bis auf Weiteres ohne Zuschauer durchgeführt, wie Swiss Volley am Donnerstag bekannt gab.

«Wir sind natürlich froh, dass wir weiterhin trainieren und spielen können», sagt Yves Roth, Diagonalspieler von Volley Schönenwerd. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: «Leider können wir nicht vor unseren Fans spielen.»