Auch an Festen erfolgreich

Die Zuchwiler spielten nicht nur in der Meisterschaft jahrelang ganz oben mit. Auch an den bedeutenden Festen waren sie immer wieder mit Topleistungen präsent, wenn es um den Gewinn eines der begehrten Trinkhörner ging. So gewann die HG Zuchwil die drei eidgenössischen Hornusserfeste in Utzenstorf 1991, Diessbach bei Büren 1997 und Hintermoos-Reiden 2002 und zudem den Hornusser-Wettkampf am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2007 in Aarau.

Fehler im Abtun

In der aktuellen NLA-Saison müssen die Zuchwiler ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz schon bei Halbzeit der Meisterschaft abschreiben. Schuld ist die Arbeit im Abtun, steht die Mannschaft doch mit vier Nummern zu Buche. Pech ist dabei, dass diese vier Nummern auf vier Spiele verteilt sind. So wurde der Punkterückstand zu einem Handicap, das in den restlichen Spielen nicht mehr aufzuholen ist.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. «Wir hatten zahlreiche Verletzte zu ersetzen, dies zwang uns im Ries immer wieder zu Änderungen. Topschläger und stärkster Mann im Abtun, Urs Siegenthaler, fällt beispielsweise die ganze Saison aus», sagt Marc Liechti, der Captain der Mannschaft. «So ging die sprichwörtliche Sicherheit im Abtun, sonst die grosse Stärke des Teams, etwas verloren.» Tatsächlich blieben die Wasserämter in den letzten drei Jahren in der Meisterschaft immer ohne Fehl und Tadel im Ries.

Nachwuchs wird gefördert

Grosse Beachtung schenkt die HG Zuchwil seit längerer Zeit der Förderung des Nachwuchses. Dies zahlt sich aus. So sind aktuell mit Noel Wittmer und Raphael Neff gleich zwei 15-Jährige so weit, dass sie bereits in der ersten Mannschaft eingesetzt werden können. Dies ist sicher auch ein Verdienst von Präsident Markus Heiniger, der seit knapp drei Jahren im Amt ist und selber in der NLA-Mannschaft des Klubs spielt. Sein Vorgänger Robert Kurt, ein leidenschaftlicher Jäger und Pilzsammler, hatte die HG Zuchwil in zwei Etappen von 1993 bis 1997 und dann noch einmal von 2012 bis 2015 als umsichtiger Präsident geführt.