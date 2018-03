«Der FC Welschenrohr trennt sich per sofort vom Trainer der 1. Mannschaft», ist seit wenigen Tagen auf der Homepage des Zweitligisten zu lesen. Wie so üblich in solchen Fällen bedankt sich die Klubleitung bei Adis Kesedzic für die Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

«Das Team wird aktuell und ad interim durch eine interne Lösung geführt», informiert der FC Welschenrohr weiter. Der Verein sei bestrebt, zeitnah einen neuen Trainer für das Fanionteam präsentieren zu können.

Adis Kesedzic unterschrieb im Sommer 2017 einen Vertrag beim FC Welschenrohr. Davor hatte der 40-Jährige den FC Zuchwil während seiner sechsjährigen Amtszeit von der 4. in die 2. Liga geführt. Beim FC Welschenrohr löste er auf die laufende Saison hin Christoph Büschi ab, der mit den Thalern vor knapp zwei Jahren den Wiederaufstieg in die 2. Liga realisiert hatte.

Die Kombination Büschi und FC Welschenrohr passte perfekt. Wehmut war im Sommer denn auch bei beiden Parteien zu spüren, als sich die Wege trennten. «Im gegenseitigen Einvernehmen» natürlich. Doch für einmal war dieser Satz nicht nur einfach eine billige Floskel. Tatsächlich gingen der Klub und der Trainer im Guten auseinander.

Acht Punkte auf dem Konto

Als Nachfolger von Christoph Büschi hätte es kein Trainer leicht gehabt. Für Adis Kesedzic endet die Zeit auf dem Mühlacker bereits nach etwas mehr als einem halben Jahr. Schon in der abgelaufenen Spielzeit hatten die Thaler um den Verbleib in der 2. Liga zittern müssen. Am Ende reichte es, dank einem Punkt mehr auf dem Konto als der FC Niederbipp, für den Nicht-Abstieg.

Auch in der Rückrunde, die in gut drei Wochen beginnt, wird Welschenrohr wieder gegen den Abstieg in die 3. Liga kämpfen. Die Thaler überwinterten auf dem letzten Tabellenrang. Nur zwei Spiele gewann der FC Welschenrohr in der ersten Saisonhälfte und holte zudem zwei Unentschieden.