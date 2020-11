Ein Spiel so zäh wie der Hochnebel: Der EHCO verliert nach Penaltyschiessen

Der Hochnebel ist seit Tagen ein treuer Gast im solothurnischen Mittelland. Wer die Sonne sehen will, der muss hoch hinaus. Auf den Sport übertragen würde das heissen: Richtung Tabellenspitze. Dorthin möchte auch der EHC Olten gerne. Aber nach den letzten beiden Auftritten gegen den EHC Winterthur (3:2-Sieg nach Penaltyschiessen) und vor allem am Freitagabend gegen die GCK Lions (2:3 nach Penaltyschiessen) bleibt die Erkenntnis, dass die Plätze an der Sonne immer noch ein rechtes Stück entfernt sind.

Das Spiel gegen die GCK Lions war aus Sicht des EHC Olten unter dem Strich so, wie sich der Hochnebel anfühlt. Zäh, grau, mühselig. Man kann der Mannschaft den Willen, auf dem Eis etwas zu bewegen, nicht absprechen. Im Gegenteil. Aber Aufwand und Ertrag sind momentan in keinem Verhältnis. «Wir haben 44-mal aufs gegnerische Tor geschossen», hielt EHCO-Headcoach Fredrik Söderström fest mit Blick auf die Offensivbemühungen seiner Mannschaft. Was er aber auch konstatieren musste: «Wir müssen für unsere Tore ganz einfach mehr investieren.»

Die Sturmlinien durch den Mixer gelassen

Zweimal schafften es die Oltner, den Puck am GCK-Goalie Jeffrey Meier vorbeizubringen. Dion Knelsen (nach einem Abpraller) und Garry Nunn (nach einer unübersichtlichen Situation) trafen für den EHCO. Es waren wieder mal die bekannten Namen, die reüssierten. Dabei hatte Fredrik Söderström seine Sturmlinien erwartungsgemäss durch den Mixer gelassen. In der Offensive blieb kein Stein auf dem anderen. Das Resultat? Wenig überraschend nicht gerade erbaulich. Wirklich herausgespielte Torchancen gab es selten. Viel entsprang dem Zufall. Es ist aber klar, dass sich die neuen Sturmlinien erst finden müssen, bevor man dieses Experiment beurteilen kann.

Positiv: Die Defensive und Goalie Silas Matthys erledigen den Job weiterhin sehr solid. In den letzten fünf Spielen haben die Oltner nur sieben Gegentore kassiert. Dass diese Ausbeute aber nur zu neun von 15 möglichen Punkten geführt hat, ist eben symptomatisch für den zähen offensiven Gang der Dinge.

Klar ist: Wer so wenige Tore schiesst, bei dem fällt jeder Gegentreffer umso mehr ins Gewicht. Den GCK Lions genügte so ein gutes Mitteldrittel, als die Oltner, die im ersten Durchgang die bessere Mannschaft waren, abbauten, um einen zweimaligen Rückstand zu eliminieren und sich so ins Penaltyschiessen zu retten. Dort sorgte Fabian Berri im 16. Anlauf dafür, dass die Zürcher zwei Punkte mit nach Hause nehmen durften.

Brennan Othmanns Premiere, Philipp Rytz überzählig

Nur eine Zuschauerrolle hatte bei der Kurzentscheidung Brennan Othmann, der es als 13. Stürmer aufs Matchblatt schaffte. Der 17-jährige erhielt eine Handvoll Einsätze und durfte erstmals ein wenig Swiss-League-Luft schnuppern. An seiner Stelle musste dafür Philipp Rytz auf der Tribüne Platz nehmen. Der abgesetzte Captain erlebt eine Saison, die sich nicht wie Hochnebel, sondern eher wie ein Unwetter anfühlt.