Was für ein ereignisreiches Spiel, was für eine Verlängerung! Es passiert nach 76 Minuten und 46 Sekunden, nach einem spektakulären Hin und Her: EHCO-Verteidiger Clarence Kparghai befreit einmal mehr in hohem Bogen, die Gefahr scheint ein weiteres Mal bereinigt zu sein. Doch dann geht es blitzschnell. Mit einem Pass via Bande eröffnet SCL-Pienitz einen erneuten Spielzug, woraus eine 3:2-Situation entsteht. Schliesslich schliesst Ausländer Pascal Pelletier via Pfosten erfolgreich ab. Es ist das spielentscheidende 4:3-Tor für die Langenthaler.