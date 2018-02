Ist es so einfach?

Das System ist platziert und intakt. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Die Serie wird über die kleinen Sachen entschieden. Wer sie korrekt macht und wer weniger Fehler produziert, wird gewinnen. Ich habe den Spielern gesagt: Spielt einfaches Eishockey, macht es nicht kompliziert. Es gibt im Englischen einen treffenden Begriff: ‹Kiss› – ‹Keep it simple and smart›. Können wir die zwei blauen Linien kontrollieren, werden wir einen Schritt schneller sein. Halten sich alle an die Vorgaben, befinden wir uns auf der Erfolgsspur.

Das wird kaum möglich sein, dass sich alle daran halten werden.

Eishockeyspieler sind wie kleine Kinder. Man muss sie tagtäglich darauf hinweisen: ‹Mach es diesen Weg und nicht so.› Und das macht auch einen guten Vater aus, wenn man die Kinder immer und immer wieder daran erinnert.

Wie bringt man diese Disziplin in die Köpfe der Spieler?

Über Konsequenzen. Man muss aber unterscheiden können: Fehler darf man machen, aber nicht jene, die aufgrund von fehlendem Fokus gemacht werden. Diese Fehler dürfen nicht passieren und werden bestraft, dann sitzt man schneller auf der Bank als erwartet.

Die letzten Wochen haben stark am Selbstvertrauen genagt, die Spieler sind verunsichert. Sehen Sie sich manchmal auch als Psychologen?

Nun, als Assistenztrainer ist es ein Teil der Aufgabe, die Spieler zu motivieren, mit ihnen zu sprechen. Ich habe das nun eine Weile lang gemacht – und ich mache es auch heute noch gerne und intensiv. Genauso wie sich das Eishockey in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark verbessert hat auf dem Eis – das Tempo, das Schiessen, das Stickhandling und so weiter –, hat sich das Spiel auch im mentalen Bereich entwickelt. Man muss als Trainer seine Spieler so gut kennen, wie das noch niemals zuvor der Fall war. Man muss ein Coach mit Herz sein. Und das bin ich, ich bin auch ein Mensch.