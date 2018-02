Remo Hirt absolviert aktuell bereits die 13. Saison im Dress des EHC Olten. Damit ist der ehemalige Elite-Junior des SC Bern bei den Oltnern hinter Eigengewächs Cyrill Aeschlimann der Spieler, welcher am längsten dabei ist. Kam der 32-Jährige in den letzten zwölf Jahren jeweils ohne grössere Blessuren durch die Meisterschaft, hat ihn die Verletzungshexe in der laufenden Saison gleich doppelt erwischt.

Der Start in seine 13. Saison verlief indes vielversprechend für den Flügelstürmer. Der EHCO gewann sieben der ersten zehn Spiele. Remo Hirt, welcher 2013/14 mit 44 Skorerpunkten seine bisher produktivste Saison hatte, verbuchte dabei vier Tore und drei Assists.

Gegen den HC Thurgau am fünften Spieltag und gegen den EHC Winterthur in der achten Runde lief Hirt sogar im Dress des Topskorers auf. «Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn es dir persönlich gut läuft. Und dem Team lief es in der Startphase der Saison ja auch gut», kann sich Hirt erinnern, obschon diese Spiele beinahe vier Monate zurückliegen.