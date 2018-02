Marc Thommen, der EHC Olten hat reagiert und Gustafsson freigestellt. Erst einmal: Wie steht es um die Gefühlslage eines Präsidenten, der dies zum ersten Mal erlebt.

Marc Thommen: Das sind immer Situationen, welche alles andere als schön sind. Es ist für den EHC Olten sicherlich kein Freudetag und wir bedauern, dass es soweit kommen musste. Ich hatte für mich ein Ziel gesetzt: Dass man mit jenem Trainer, der in die Saison startet, auch das Saisonende bestreitet. Leider war dies nicht möglich.

Wie hat Gustafsson darauf reagiert?

Ich hatte am Sonntagnachmittag noch ein sehr gutes, sachliches Gespräch mit ihm. Nach diesem gehe ich davon aus, dass es für ihn nicht ganz unerwartet kam. Er ist ein Vollprofi und konnte die Situation selber sehr realistisch einschätzen. Ich möchte betonen, dass wir Gustafsson als Menschen schätzen gelernt haben. Ich bin mit ihm so verblieben, dass wir uns im Sommer vielleicht mal treffen und zusammen zurückblicken. Ich will damit sagen: Wir sind im Guten auseinandergegangen. Aber: Wir sind überzeugt, dass der Entscheid für den EHC Olten richtig ist.