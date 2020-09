EHCO-Headcoach: «Es gibt Leute, die ernsthaft zu kämpfen haben – und wir sollen Eishockey spielen?»

Ja, Corona hat auch mich stark beeinflusst. Ich hinterfragte diesbezüglich viele Dinge: Schweden erlebte einen harten Sommer: Wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Meine Eltern sind über 70 und gehören damit zur Risikogruppe: Kann ich einfach in die Schweiz gehen und sie alleine lassen? Macht dies Sinn? Auch die ganze finanzielle Angelegenheit der Klubs hat mich sehr belastet. Ich bin eine Person, die oft das Gute und das Schlechte abwägt. Ich habe mir die Frage gestellt: Die Welt spielt verrückt, es gibt Leute, die ernsthaft zu kämpfen haben – und wir sollen Eishockey spielen?

Als ich vor einem Jahr hierherkam, wusste ich wenig über die Schweiz, über das Eishockey, über die Mentalität, die Kultur. Ich habe so viel gelernt in kurzer Zeit. Wir hatten in der vergangenen Saison einen harten Start, wohl auch, weil ich so viele Informationen aufzunehmen hatte, weshalb ich den Spielern irgendwie keine klaren Entscheidungen geben konnte. Heute weiss ich mehr, bin relaxter und weiss, was ich erwarten kann. Ich würde sagen, ich bin besser vorbereitet und kenne die Schweizer Hockey-Mentalität. Ich weiss allgemein mehr. Was mich letztes Jahr noch viel Zeit gekostet hat, erledige ich nun zügiger. Ich fühle mich auch wohler nebst dem Eishockey. Alles war neu für mich, alle Eindrücke, die jeden Tag neu waren für mich, haben viel Energie gekostet.

Was unterscheidet Fredrik Söderström aus dem Jahr 2019 von Fredrik Söderström in diesem Jahr?

Fredrik Söderström: Ach, ich fühle mich immer noch schlecht. Ich muss ehrlich sein: Die deutsche Sprache zu erlernen, ist härter, als ich gedacht habe – und dann auch noch dieses Schweizerdeutsch, was eine richtig grosse Challenge ist. Aber ich mache Fortschritte. Manchmal schaue ich Fernsehen und wähle die deutsche Sprache. Auch in der Garderobe verstehe ich schon viel mehr als noch vor einem Jahr. Ich schnappe oft das Thema der Diskussionen auf. Das ist mir auch wichtig, denn Kommunikation ist etwas vom Wichtigsten in meinem Job. Nicht wegen der Reden in der Kabine oder Interviews mit Journalisten. Es sind die kleinen Dinge: Jemanden zu pushen, unter die Haut zu gelangen bei einem Spieler, das funktioniert oft nur, wenn man die Sprache kann. Was ich brauche, ist jemand, der mich zwingt, die Sprache zu sprechen – für vier, fünf Stunden. Jemand, der kein Wort Englisch spricht. Denn Englisch bleibt immer eine Sprache, um auszuweichen. Für mich ist es ein grosses Thema, die Spieler stört das kaum. Fast alle sprechen einwandfrei Englisch.

Sie haben ernsthaft darüber nachgedacht, in Schweden zu bleiben?

Ich war mehr besorgt, ob mir der Klub die Kündigung aussprechen würde. Im Sinne von: Wir können es in schwierigen Zeiten moralisch nicht vertreten, einen Trainer aus Schweden anzustellen statt eines Schweizer Coaches. Für mich war immer klar, dass ich den laufenden Vertrag erfüllen möchte. Im Sommer schrieb mir Präsident Thommen, ob ich um zwei Uhr telefonieren könne. Und als er sagte, er wolle zum Gespräch CEO Reber dazu holen, dachte ich tatsächlich für eine Sekunde, es wäre vorbei. Dabei wollten sie mich über die Situation in der Schweiz und beim EHC Olten informieren (lacht). Das Gespräch gab mir ein gutes Gefühl, im Sinne von: Packen wir es an! In Schweden läuft es derzeit nicht so gut.

Erzählen Sie.

Ich hörte in diesen Tagen, dass in Schweden 50 Zuschauer erlaubt sind an Eishockeyspielen, vielleicht sollen per 1. Oktober 500 erlaubt sein, aber viele sind skeptisch. Was geschieht dann mit dem Sport? Wir hatten in Olten ein Spiel ohne Fans, das wichtigste Spiel, seit ich beim EHC Olten bin, und wir hatten keine Fans –fürchterliche Erfahrungen, die ich nicht mehr machen möchte. Ich bin etwas irritiert, wohin das noch führt. Ich habe den Spielern schon gesagt: Lasst uns in unserer Blase leben, befolgt die Regeln, aber lasst die Probleme der Welt hinter euch. Und so erleben es ja auch die Fans: Sie wollen die Emotionen im Stadion, mehr als jemals zuvor.

Aber wie geht man als Spieler mit dieser Blase um? Das ist nicht einfach.

Überhaupt nicht. Die Frage ist auch: Wie wird die Reaktion der Spieler sein, wenn es tatsächlich jemanden von uns trifft? Jeder geht anders damit um. Ich glaube nicht an Worst-Case-Szenarien, aber können wir uns auf das Eishockey konzentrieren, wenn das Virus nahe bei uns ist? Alle Spieler und Staff von allen Klubs werden vor dem Saisonstart getestet. Ich wäre nicht überrascht, wenn es Spieler gäbe, die das Virus haben – hier in Olten oder auch anderswo. Was passiert dann?

Die Ticino Rockets haben bereits einen Fall.

Sehen Sie. Ich muss sagen, dass es die Schweiz gut macht und ich dem System und den Experten vertraue. Ich denke auch, dass die Schutzkonzepte der Klubs sehr professionell sind – inklusive Einbindung der Fans. Wir haben doch in dieser Zeit gemerkt, worum es im Spitzensport geht: Emotionen erleben. Und es wird spannend sein, wie Spitzenteams wie Kloten auftreten werden, wenn sie regelmässig vor 2000 Zuschauern spielen.

Sind Sie als Trainer jemand, der die Spieler auf die Coronaregeln aufmerksam macht?

Ich würde sagen, ich bin nicht schlecht im Befolgen der Regeln, aber ich vergesse es manchmal auch, dass ich hier und jetzt eine Maske tragen sollte. In Schweden ist das Tragen von Masken nicht so stark verbreitet, man glaubt nicht an einen Schutz. Aber ich bin kein Coronapolizist, der hinterherjagt, wenn sie es nicht befolgen.

Aber Sie haben solche im Team?

Ja, das haben wir. Und das ist wichtig. Ich muss auch sagen: Die Gruppe ist sehr verantwortungsbewusst. Reisen wir im Bus und jemandem rutscht die Maske runter, dann sind schon Stimmen zu hören: «Hey, deine Maske!» Aber niemand lehnt sich mit Absicht gegen die Regeln auf, wir sitzen alle im gleichen Boot. In Leksand, wo ich herkomme, wurden in einem Team 16 Spieler und 3 Coaches positiv auf Corona getestet – und es stammt nicht von der Arbeit auf dem Eis, sondern von der Kabine.

Das Virus kann alle erwischen.

Ja, und ich denke, wir sind uns das alle bewusst. Wir machen jeden Morgen den Fiebertest, Jan, unser Materialwart, testet jeweils alle und schreibt auf, wann du erscheinst und wann du wieder gehst. Der Klub und auch wir als Team versuchen unser Bestes. Wir müssen uns aber auch sagen: Es gibt keinen Grund, den Panikknopf zu drücken.

Kommen wir zum Sportlichen: Es gab im Frühling ein Saisonende ohne Happy-End. Wie lange brauchten Sie, um damit klar zu kommen?

Ein Jahr zuvor verlor ich in Norwegen im Playofffinal, Spiel 6. Wir hätten den Final erneut gewinnen müssen. Dennoch hat mich diese Niederlage schnell losgelassen. Aber was hier in Olten gegen Langenthal passiert ist, mit diesem komischen, abrupten Ende, ich hatte für lange Zeit ein komisches Gefühl.

Weshalb?

Mir ist bewusst, dass der Coach Verantwortung übernehmen muss, aber ich war mir eine Abschluss-Pressekonferenz mit allen Verantwortlichen nicht gewohnt. Ich hatte das Gefühl, wir suchten ein Opfer, das wir auf den Platz bringen konnten, um dann mit Steinen nach ihm zu werfen. Für mich gewinnt und verliert man als Team. Und ich möchte nicht unhöflich klingen, ich habe den EHC Olten lieben und schätzen gelernt, aber wann war der Klub zuletzt erfolgreich?

Kommt darauf an, was Sie unter Erfolg verstehen. Sie spielten mal in der höchsten Liga, aber das ist 30 Jahre her.

Sehen Sie. Man könnte nun auch jedes Jahr 10, 15 Millionen einwerfen und die besten Spieler kaufen. Aber das geht nicht. Es braucht Zeit, etwas Nachhaltiges aufzubauen. Und ich denke, wir haben einen guten ersten Schritt gemacht. Ich will auch das Gute sehen: Klammert man die Playoffs und die ersten zehn Saisonspiele aus, müssen wir festhalten: Wir waren für 34 Spiele das beste Team der Liga, keine Zweifel. Und dann kam Langenthal – wir konnten nur verlieren.

Blicken wir auf die neue Saison. Seien wir ehrlich: Den Sportchef als Assistent zu haben, kann für Sie ja keine Traumlösung sein, oder?

Das ist klar. Marc weiss es, ich weiss es. Aber das gute an Marc ist, dass er keinerlei Geltungsdrang hat. Er ist mit Leidenschaft und Herzblut dabei. Er gibt alles für den EHC Olten. Er weiss aus eigener Erfahrung, was man von den Spielern verlangen kann und darf. Aber fest steht auch: Ihn so nah bei mir zu haben, ist eine Herausforderung. Deshalb habe ich ihm auch im Sommer klar gemacht, wie ich unsere Rollenaufteilung sehe. Während der Spiele und der Trainings bin ich der Boss, fälle ich die Entscheidungen. Danach und davor kann er mich feuern (lacht).