Der neue EHCO-Ausländer Jay McClement hat aufregende Tage hinter sich: Noch vor etwas mehr als einer Woche kannte er die Schweiz lediglich vom Hörensagen. Doch dann ging es Schlag auf Schlag: Am vergangenen Freitag bestieg er in der Heimat ein Flugzeug, landete am Samstagmorgen, 9 Uhr, in Zürich, stand um 11 Uhr mit dem EHCO-Team bereits auf dem Eis und bestritt sein erstes Training im Stadion Kleinholz. Am Sonntag folgte sein erstes Spiel im EHCO-Dress beim 3:2-Sieg in Rapperswil. Nun sitzt der 34-Jährige nach dem Montagmorgen-Training im Restaurant «Muusfalle», gut gelaunt, den Jetlag überwunden, aber weit weg von seiner Frau und seinen zwei Kindern (4 Jahre und 6 Monate alt) und spricht über das knallharte Business in der NHL, seine ersten Eindrücke in der Schweiz und bevorstehenden Aufgaben.

Jay McClement, als bekannt wurde, dass der EHC Olten sich für einen dritten Ausländer interessiert, haben wir uns umgehört, welche Spieler sich auf dem Markt befinden. Ein Sportchef eines NLA-Teams nannte Ihren Namen, mit dem Hinweis: «Das ist wohl keiner für die NLB.» Nun haben Sie in Olten unterschrieben und die Schweizer Hockeyszene staunt...

Jay McClement: Nun, in meinem Alter von 34 Jahren tickt die Uhr, meine NHL-Karriere neigt sich allmählich dem Ende zu. Mit jedem Tag wird es schwieriger, einen Platz in einem Team zu erkämpfen. Ich wollte es in der NHL, bei den Pittsburgh Penguins, noch einmal probieren, erhielt einen Probevertrag, doch leider hat es nicht gereicht.

Warum nicht?

Ich muss sagen: Pittsburgh-Manager Jim Rutherford behandelte mich sehr fair. Er hatte stets das Gefühl, dass ich noch immer das Potenzial hätte, in der NHL spielen zu können. Aber dann wurde das Team so zusammengestellt, dass es für mich keinen Platz mehr gab.

Wie gross war Ihre Hoffnung, dass es doch noch irgendwo mit einem NHL-Vertrag klappen könnte?

Es war mir immer bewusst, dass es ein harter Weg ist, sich als Probespieler in der NHL behaupten zu können. Es gibt unzählig viele Spieler, die sich in meiner Position befinden und sich um einen Platz als Viertlinien-Center eines NHL-Teams bemühen. Manchmal funktioniert es dann, manchmal nicht. Ich habe nichts zu bedauern, ich habe alles gegeben und habe gut gespielt. Es hat nicht sollen sein.