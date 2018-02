Stürmer Stefan Mäder schied im Dienstags-Spiel gegen La Chaux-de-Fonds wegen einer Oberkörperverletzung vorzeitig aus.

Untersuchungen im Spital haben ergeben, dass keine ernsthafte Verletzung vorliegt. Der EHCO-Stürmer dürfte im Spiel am Freitag gegen Ajoie wieder einsatzfähig sein. Mäder trainierte am Donnerstag im roten «Kein-Kontakt»-Dress. Im Übrigen genauso wie Remo Hirt, der das volle Eistraining absolviert hatte.

Bei Stan Horansky wird darauf hingearbeitet, dass er am Montag wieder das erste Eistraining mit der Mannschaft absolvieren kann. Verläuft seine Trainingswoche zufriedenstellend, dürfte er am Freitag, 9. Februar, im Derby in Langenthal sein Comeback geben.

Trainingslager in Schaffhausen

Der EHC Olten absolviert vor den Playoffs vom Dienstag, 20. Februar bis Donnerstag, 22. Februar (Playoffstart: Sonntag, 25. Februar!) ein kurzes, aber intensives Trainingslager in Schaffhausen. In der 2011 erbauten IWC-Arena stehen unter optimalen Bedingungen drei Eistrainings auf dem Programm. Ausserdem soll das Lager auch dem Teambuilding zugutekommen.