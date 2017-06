Nach 2013 und 2016 gewann der 25-jährige Jurassier Jérèmy Hunt den traditionsreichen Grenchenberglauf gestern bereits zum dritten Male. Der Koch aus der Ajoie feierte dabei einen Start-Ziel-Sieg vor dem Gewinner des Roggen-Berglaufs vor zwei Wochen, Simon Zahnd aus Riggisberg. Dritter wurde Hunts Halbbruder Gilles Bailly. «Ich kehrte erst am Samstag aus den Ferien zurück», waren die ersten Worte des Siegers im Ziel.

«Ich wollte aber unbedingt an diesem schönen Lauf starten», sagte Hunt weiter. «Für mich ist der Grenchenberglauf nach dem Weissensteinlauf der zweithärteste Event der Jura-Top-Tour. Meine Taktik ging hier in Grenchen mit meinem Start-Ziel-Sieg voll auf.» Sein Hauptziel in dieser Saison sei das Berglauf-Grossereignis Sierre-Zinal am 13. August im Wallis, verriet der Tagessieger.

Der Riggisberger Simon Zahnd war mit dem zweiten Podestplatz hinter dem zehn Jahre jüngeren Hunt ebenfalls zufrieden: «Ich sah Jérémy immer wieder vor mir. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich immer näher an ihn herankomme, fehlten mir am Schluss 41 Sekunden, um meinen Sieg von Oensingen zu wiederholen.»