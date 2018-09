Frustbewältigung war nach den Einzel-Wettkämpfen angesagt. Mit dem Luftgewehr fehlten Lochbihler 3,8 Punkte für den Finaleinzug. Der 26-Jährige musste sich mit dem Platz 36 begnügen. Mit dem Standardgewehr verpasste er im Dreistellungsmatch auf der Distanz 50 Meter den Finaleinzug als 14. um zwei Punkte.

Deutlich besser lief es dem Profi-Schützen aus Holderbank auf der 300-Meter-Distanz. Sowohl im Liegend- (4. Platz) als auch im Dreistellungsmatch (5.) schrammte er nur haarscharf an einer Medaille vorbei. «Ein Punkt fehlte mir», blickt Lochbihler zurück und ärgert sich: «Mein Gott, den hätte ich schon machen können fürs Podest.»

Aufgrund der neun Einsätze innert knapp zwei Wochen blieb ihm an der WM allerdings kaum Zeit, das Resultat zu verarbeiten. «Man muss sich schnell wieder aufraffen und für den nächsten Wettkampf trainieren.» Nach sieben Einsätzen habe er gespürt, dass ihn die Emotionen und der stete Druck «zerfressen». Zeit zur Erholung hatte er nicht. «Jeden Tag stand ein Wettkampf, eine Elimination oder ein Training an.»

Der Teamerfolg – die Erlösung

Den Lohn für die Anstrengungen heimste Lochbihler mit dem Team ein. Im Liegendmatch gewann er zusammen mit Marcel Ackermann und Gilles Dufaux die Silbermedaille. Als «Erlösung» beschreibt er diesen Erfolg. Zwei weitere Podestplätze, ein zweiter und ein dritter Platz mit dem Team, kamen noch hinzu. Die zweite Silbermedaille resultierte in der Königsdisziplin Dreistellungsmatch über 300 Meter.

Auch wenn es im Einzel nicht für eine Medaille gereicht hat in Südkorea, fällt Lochbihlers Fazit positiv aus: «Es war eine geile Weltmeisterschaft, auch wenn ich Enttäuschungen in Kauf nehmen musste und Tränen geflossen sind.» Er habe in Südkorea gelernt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, an einer Weltmeisterschaft eine Medaille zu holen. «Es zählt einfach jeder einzelne Schuss und jeder einzelne Punkt.»