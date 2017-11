Für Adrian Simon, Luc Waldner und Noa Wyss, welche neben den Heimtrainings in Grenchen zusätzlich 2-3 Mal pro Woche im Leistungszentrum in Liestal trainieren, war dies der erste Anlass in dieser Grössenordnung und somit ihr bisheriges Karriere-Highlight, an welchem sie logischerweise noch Lehrgeld bezahlen mussten.

Mit in der Delegation war auch ihr Heimtrainer Andy Vogt, welcher als Kampfrichter für die Schweiz amtete und so seine Schützlinge beobachten konnte.

Waldner musste sich in einem starken Feld der 15- bis 16-jährigen behaupten. Die erste Übung gelang recht gut, in der zweiten geriet er im 2. Sprung etwas in Schwierigkeiten und verlor an Höhe und Haltung. Er kämpfte sich aber durch und belegte den 54. Rang.

Im abschliessenden Synchronwettkampf der 15- bis 16-jährigen konnten Waldner/Wyss mit einer guten und schönen Übung, welche zum tollen 13. Rang reichte, einen versöhnlichen Schlusspunkt setzen.

Obwohl die gesetzten Einzelziele nicht erreicht werden konnten nahmen die drei viele positive Eindrücke und Erfahrungen mit, welche Ihnen auf dem weiteren Weg helfen werden.