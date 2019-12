Diepoldsau und Jona setzen sich ab, Neuendorf im Verfolgerfeld

Nationalliga A, Frauen, Qualifikation, 2. Runde, in Jona: Jona vs. Schlieren 3:0 (11:4, 11:1, 11:2), Embrach vs. Kreuzlingen 0:3 (5:11, 3:11, 3:11), Embrach vs. Schlieren 3:1 (7:11, 12:10, 11:8, 11:4), Jona vs. Kreuzlingen 3:0 (14:12, 11:9, 11:9). Elgg vs. Hochdorf 1:3 (7:11, 11:8, 5:11, 6:11), Diepoldsau vs. Neuendorf 3:0 (11:4, 11:7, 11:8), Elgg vs. Neuendorf 0:3 (7:11, 0:11, 4:11), Diepoldsau vs. Hochdorf 3:0 (11:8, 11:7, 11:9).– Tabelle: 1. Jona 4/8 (12:0 Sätze), 2. Diepoldsau 4/8 (12:3), 3. Kreuzlingen 4/4 (8:6), 4. Neuendorf 4/4 (6:6), 5. Hochdorf 4/4 (6:7), 6. Embrach 4/2 (3:10), 7. Schlieren 4/2 (5:11), 8. Elgg 4/0 (3:12).

Nationalliga B Frauen, Qualifikation, 2. Runde, in Seuzach: Rebstein vs. Ohringen 3:0 (11:4, 13:11, 12:10), Diepoldsau II vs. Schlieren II 3:0 (13:11, 11:7, 11:9), Schlieren II vs. Ohringen 2:1 (12:10, 11:9, 8:11), Diepoldsau II vs. Rebstein 1:2 (11:7, 4:11, 1:11), Diepoldsau II vs. Ohringen 2:1 (3:11, 11:6, 11:6), Rebstein vs. Schlieren II 3:0 (11:6, 11:5, 11:7), Kirchberg vs. Neuendorf II 2:1 (11:5, 10:12, 11:6), Alpnach vs. Walzenhausen 0:3 (4:11, 7:11, 4:11), Neuendorf II vs. Walzenhausen 2:1 (11:13, 11:6, 11:7), Alpnach vs. Kirchberg 0:3 (7:11, 5:11, 5:11), Kirchberg vs. Walzenhausen 2:1 (11:5, 8:11, 11:5), Neuendorf II vs. Alpnach 3:0 (11:5, 15:13, 11:5). ­– Tabelle: 1. Kirchberg 5/12 (12:3 Sätze), 2. Rebstein II 5/9 (9:6, 148:119 Bälle), 3. Neuendorf II 5/9 (9:6, 152:135), 4. Diepoldsau II 5/9 (9:6, 137:135), 5. Walzenhausen 5/8 (8:7, 128:134), 6. Ohringen 5/8 (8:7, 146:135), 7. Schlieren II 5/4 (4:11), 8. Alpnach 2/1 (1:14).