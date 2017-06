Wie verbringen eigentlich die Fussballstars ihre Sommerferien? Nun, einige gehen in den wohlverdienten Urlaub, andere spielen noch am Confed Cup für ihr Land um Ruhm und Ehre. Und wie sieht es bei den regionalen Fussballspielern aus? Da arbeiten alle weiter, die meisten gehen in den Urlaub und einige Gäuer und Thaler Kicker spielen an der Eröffnungsfeier des Fussballplatzes Brühl in Mümliswil für ihre Region um Ruhm und Ehre. Genau genommen spielte eine Auswahl der Spieler aus Mümliswil, Welschenrohr und Klus/Balsthal gegen einige Spieler der Vereine von Härkingen, Fulenbach, Kestenholz und Wolfwil.

«Weil man eingeladen wird, man Freude am Fussball hat und vor einer wunderbaren Kulisse unter wunderbaren Bedingungen spielen kann», begründet der Balsthaler Deniz Mendi die Teilnahme nach der Partie. «Zom d’ Thaler abepotze», meinte Gäu-Stürmer Lukas Hauri mit schelmischem Lächeln kurz. Dass die Partie allerdings resultatmässig derart eindeutig zu Ende gehen würde, war am Anfang nicht absehbar.

Die Thaler starteten besser in die Partie und kamen zu zwei, drei Torchancen. Erstes wirkliches Highlight war allerdings der Freistossspray, den der Super League-Schiedsrichter Pascal Erlachner mehr über Oumarays Schuhe als auf den Rasen schmierte. Zwei lachende Blicke und ein Abklatschen später war diese Sache allerdings gegessen.

Gäuer Dominanz

Martin Hert Co-Trainer der Gäuer Auswahl