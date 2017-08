Für jemanden, der sich nicht auskennt, sieht die Position im Rennrollstuhl extrem unbequem aus. «Nein, ich sitze eigentlich ganz normal und wir haben meine Position nach und nach so gut eingestellt, dass es mir im Rennrollstuhl wohl ist», erklärt Dario Studer, wie er sich auf seinem Sportgerät fühlt. Wenn er in Nottwil seine Runden dreht, merkt man schnell: Dieser junge Mann ist nicht aus Porzellan. Dario ist belastbar und will etwas leisten.

Das gilt auch für Licia Mussinelli, die mit vier Goldmedaillen an den Rollstuhl-Weltmeisterschaften für Junioren bereits bewiesen hat, dass sie etwas draufhat. Die 16-Jährige aus Derendingen lebt seit kurzem in Nottwil und besucht das Sportler-KV in den Frei’s Schulen Luzern. Sie will ihre Sportkarriere als erste Teilnehmerin der Sport- Akademie von Rollstuhlsport Schweiz aktiv vorantreiben und sie sagt: «Hier in Nottwil ist der Rollstuhl kein Thema. Der gehört wie selbstverständlich dazu, weil wir unter Gleichgesinnten sind.»

«Eine Medaille wäre schön»

An der ersten Leichtathletik-WM der Junioren wird Licia Mussinelli die Rollstuhlrennen von 100 bis 1500 Meter bestreiten. Aber sie bleibt mit ihren Erwartungen zurückhaltend. «Ich weiss nicht so genau, wer meine Gegnerinnen sein werden. Eine Medaille wäre schön, aber auf sicher habe ich sie nicht.» Ihr Vorbild ist Manuela Schär, die Weltmeisterin von 2013. Licia Mussinelli hat sich für die nächsten Jahre viel vorgenommen: «Mein grosses Ziel ist eine Qualifikation für die Paralympics.»