1:2 in Winterthur , 2:7 in La Chaux-de-Fonds und jetzt auch noch eine deutliche Niederlage in Visp – für den EHC Olten gibt es auch in der dritten Auswärtspartie nichts zu holen. Im letzten Abschnitt müssen die Powermäuse gleich vier Gegentreffer hinnehmen und verlieren damit verdient mit 2:5.