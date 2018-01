Vom 06.01 / 07.01 kann man in der Stadhalle Olten aufregenden Faustballsport bestauenen. Die Faustballriege des Tv Olten richtet ihr alljähriges Hallen Faustballturnier aus welches seit Jahren viele Mannschaften, auch über die Landesgrenzen hinaus, immer wieder in die grüne Halle nach Olten lockt.

Ein besonderes Anliegen des OK’s ist es nicht nur ein Turnier für Mannschaften aus den höheren Spielklassen durchzuführen sondern die Tore der Stadthalle möglichst vielen Mannschaften zu öffnen, unabhängig ihrer Ligazugehörigkeit. Vom Samstagmorgen bis Samstagnachmittag kann man in der Kategorie A überwiegend 1.Ligamannschaften bestaunen während in der Kategorie B sich nebst ambitionierten NLA Frauenteams auch Mix und Jugendteams befinden.

Die Entscheidung im Kampf um den Kategorien Titel fällt in der Kategorie A (Finalspiel um 14:40 Uhr) und B (kein Finalspiel, einfache Spielrunde) am Samstag. Anschliessend, um 16:00 Uhr, beginnt das Elitefeld mit ihrer Gruppenphase. Das Teilnehmerfeld mit Spitzenmannschaften wie Feldmeister Wigoltingen. diversen NLA Teams und dem Lokamatador Olten versprechen interessante und hochstehende Spiele. Die Gruppenphase endet um 21:30 Uhr, das Turnier wird am Sonntagmorgen mit den Finalspielen fortgesetzt. Am Sonntagmittag findet dann das Finalspiel statt (12:30 Uhr).

Beim Aare-Cup wird nicht nur Spitzenfaustball geboten, sondern die Zuschauer werden auch kulinarisch verwöhnt und durch das Turnier begleitet. Während des gesamten Turniers bietet unsere feine Festwirtschaft unter anderem die berühmten „Raclette a là Hannes“ an.