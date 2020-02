«Der Super Bowl kommt gerade richtig» – die Solothurn Ducks wollen vom NFL-Hype profitieren

Wenn die Football-Liga der Superlative die Welt zum Endspiel einlädt, dann steht auch in der Schweiz so manch ein Haushalt kopf. Längst kleben nicht nur die Freaks am ersten Montag im Februar vor dem TV-Bildschirm, sondern haben sich über die Jahre Gemeinschaften ge­bildet, die den Super Bowl ­nutzen, um ein Fest zu feiern. Wenn schon dick auftragen, dann richtig. Ganz nach dem Motto der National Football League (NFL).

Die Solothurn Ducks fiebern dem Sonntag ganz speziell entgegen. Der Football-Verein, der 2017 gegründet wurde, organisiert zum ersten Mal eine Super-Bowl-Party. Präsident Dominik Holzherr betont: «Da wir noch ein junger Verein sind, brauchen wir dringend Zuwachs. Der Super Bowl kommt für uns daher gerade richtig, um Werbung für unseren Verein und die Sportart zu machen.» «Wir könnten noch Verstärkung brauchen» Dass die Party der Ducks genau wie beim Football-Klub Argovia Pirates aus dem Nachbarkanton in einem Kino stattfindet, sei Zufall, betont Holzherr. Das Kino Palace in Olten habe schon zuvor Super-Bowl-Partys veranstaltet. Nun sei eine Kooperation zu Stande gekommen. Im Gegensatz zu den Pirates, bei denen Tryouts jeweils im ­Sommer stattfinden, bieten die Solothurn Ducks ihren Gästen die Möglichkeit zum Probe­training im Februar an. «Wir ­haben aktuell zwischen 50 und 60 Mitglieder, für unsere zweite Saison in der Liga C könnten wir auf jeden Fall noch Verstärkung brauchen», sagt Präsident Holzherr.

Das Football-Fieber ist in der Schweiz ausgebrochen, dies kann auch Holzherr bestätigen: «Durch die Übertragungen im TV kommen immer mehr Leute auf die Idee, dass sie auch aktiv Football spielen könnten. Glücklicherweise sind bei uns die meisten Spieler geblieben, da wir eine sehr familiäre Dynamik haben.» Für den Präsidenten und sein Team ist der Sonntag nicht nur der krönende Abschluss einer packenden NFL-­Saison, sondern auch gleich­zeitig der Kick-off für die Vorbereitung auf die zweite Saison der Vereinsgeschichte. «Football ist in der Schweiz so populär wie nie zuvor» Auch deshalb erhofft sich Holzherr ein spektakuläres Spiel, das Lust auf mehr Football macht. Es sei ja aber auch nicht schwer, den letztjährigen Super Bowl – bei dem sich die New England Patriots und die LA Rams ein einseitiges und punktearmes ­Duell lieferten – zu übertreffen, erklärt Holzherr. Wie viele Zuschauer die Ducks bei ihrer Party begrüssen dürfen, kann der Präsident nur schwer abschätzen. In den ­letzten beiden Jahren notierte das Kino jeweils zwischen 50 bis 70 Gäste. «Football ist in der Schweiz so populär wie nie zuvor, ich bin daher zuversichtlich, dass wir noch mehr Football-Fans anlocken werden», ­erwähnt Präsident Holzherr ­optimistisch. Auch im Aargau nützt der Footballklub Argovia Pirates die ­Gelegenheit. Wie schon in den beiden Jahren zuvor organisiert er in der Nacht auf Montag eine Super-Bowl-Party im Kino Aarau. «Es kommen von Jahr zu Jahr mehr Leute, zuletzt hatten wir einen Anstieg von rund 100 Zuschauern», erzählt Roger Bächli.

Der Vizepräsident der Pirates führt das steigende Interesse auf die Berichterstattung zurück: «Das TV-Format ‹ranNFL› ist für uns goldwert, wir erwarten in diesem Jahr noch mehr Zuschauer.» Tatsächlich hat Bächli allen Grund, um optimistisch zu sein. Die Zuschauerzahlen beim Sender Pro Sieben Maxx, der die NFL-Spiele jeden Sonntag überträgt, steigen auch in der Schweiz kontinuierlich an. Beim letztjährigen Super-Bowl ­wurden 58,5% Marktanteil bei der relevanten Zielgruppe (männlich, 15–39 Jahre) verzeichnet.