Oltens Sportchef Marc Grieder macht weiterhin Nägel mit Köpfen. Langenthal-Verteidiger Philipp Rytz wechselt per sofort zu den Powermäusen. Rytz unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Möglich wurde der Transfer, weil der Swiss-League-Meister Langenthal zum Sparen gezwungen ist. Rytz hatte einen eine weitere Saison laufenden Vertrag, gehörte aber als einer der teuersten Spieler zu den «Spar-Kandidaten».

Nach konstruktiven Gesprächen aller drei Parteien konnte eine Lösung gefunden werden, die auch dem Wechselwunsch des Spielers entspricht; Philipp Rytz und sein bisheriger Arbeitgeber einigten sich auf eine frühzeitige Aufhebung des Arbeitsverhältnisses.

Eine bedeutende Rolle

Für den EHCO ist der Zuzug des 34-Jährigen ein Transfer-Coup. Rytz wurde in seinen drei Saisons in Langenthal zweimal Meister und spielte dabei jeweils eine zentrale Rolle. Als Verteidigungsminister bringt er nicht nur die nötige Härte und Wasserverdrängung mit, sondern kann mit seinen spielerischen Qualitäten auch in der Offensive für Musik sorgen.

Für Rytz ist in der Verteidigung des EHC Olten dementsprechend eine bedeutende Rolle vorgesehen. «Ich glaube, dass wir hier in Olten eine sehr gute Mannschaft beisammen haben, mit welcher wir sehr viel erreichen können.»

Und Marc Grieder meint: «Philipp ist mit seinem physischen, wuchtigen Spiel und seiner Erfahrung die ideale Verstärkung für unsere Defensive. Ausserdem verfügt er über einen guten Schuss und investiert viel in das Team und den Erfolg.»

«Das bedeutet mir sehr viel»

Philipp Rytz wird erstmals seit 16 Jahren wieder eine komplette Saison mit seinem Bruder Simon, dem EHCO-Goalie, in derselben Mannschaft spielen. «Das bedeutet mir sehr viel», so Oltens Neuzugang.

Die beiden standen zuletzt in der Saison 2002/2003 gemeinsam im Kader des damaligen B-Ligisten Biel. Zwischenzeitlich kreuzten sich ihre Karriere-Wege temporär in Genf und in Langenthal. In ihrer Freizeit hornussen die Rytz-Brüder bei der HG Lyss.

Kader vorerst komplett

Die Kaderplanung des EHC Olten ist mit diesem Transfer vorerst abgeschlossen. Zurzeit stehen zwei Goalies, acht Verteidiger und dreizehn Stürmer zu Buche. Sportchef Marc Grieder sucht noch einen Verteidiger, wird den aber erst im Herbst via Try-out verpflichten.

Der oder die Kandidaten erhalten die Gelegenheit, sich in den ersten Eistrainings und Testspielen im August für höhere Aufgaben und einen Vertrag zu empfehlen. Auch noch offen ist, welche Lösungen es mit potenziellen B-Lizenz-Spielern gibt.

Bereits heute treffen sich die EHCO-Cracks zum ersten Sommertraining der neuen Saison. In den ersten Tagen werden Leistungstests durchgeführt und die Spieler auf Herz und Nieren geprüft.

Mit dabei sein wird neben Philipp Rytz auch Dion Knelsen, der den Sommer in der Schweiz verbringt. Er ist mit seiner Familie in seine neue Bleibe nach Hägendorf gezogen. Noch keine Neuigkeiten gibt es punkto Trainer. Die Suche läuft auf Hochtouren.