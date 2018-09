Gerade in solchen Fällen setzt Grieder auf das Menschliche: «Ich versuche immer, all meine Mitmenschen so zu behandeln, wie ich selber gerne behandelt werde. Und ich stehe ein für Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und Offenheit», sagt er: «Ich habe es auch als Spieler stets geschätzt, wenn ich die Wahrheit zu hören bekommen habe. Manchmal tut sie halt weh, aber ich wusste dann, woran ich bin.»

Als bekannt wurde, dass Marc Grieder EHCO-Sportchef wird, schickt er eine SMS in den Team-Whatsapp-Chat und teilt seinen Kameraden mit, dass er an der Saisonabschluss-Teamreise nach Mallorca nicht teilnehmen werde. «Es war ein klares Zeichen an die Mannschaft, dass ich meinen neuen Job sehr ernst nehme und kein Spielraum für solches bleibt», sagt Grieder heute. Es ist eine klare Botschaft, dass er zwar mit dem Team verbunden bleiben möchte, dem künftigen Alltag aber eben auch eine gesunde Distanz guttun sollte.

Schrieb offenkundig, was er verbessern würde, wo er anpacken und den Verein weiterbringen könnte. Das Schreiben kommt bei der Vereinsführung bestens an. Grieder wird nach dem Saisonende zu einem ausführlichen Bewerbungsgespräch von über 90 Minuten vor dem Verwaltungsrat eingeladen – und überzeugt auch dort.

«Wollen den EHC Olten einen Schritt weiterbringen»

Grieder fordert von seinen Spielern Leidenschaft und Hingabe. Eigenschaften, die er selbst jetzt als Sportchef vorleben möchte. «Ich hatte als Spieler nicht überaus viel Talent. Aber ich verschaffte mir in jeder Garderobe Respekt und Anerkennung, indem ich an jedem einzelnen Tag 120 Prozent Einsatz gab und leidenschaftlich an der Arbeit war.» Man merkt: Wer nicht sein Maximum herauskitzelt, hat es beim neuen Sportchef des EHC Olten schwer.

Mit solcher Einstellung will er auch die Arbeit im Sportchef-Büro erledigen. Schliesslich sitze man im gleichen Boot: «Wir alle wollen den EHC Olten einen Schritt weiterbringen.» Die ersten Tage als Sportchef rund um die Mannschaft seien schon «etwas speziell» gewesen. Beide Seiten hätten sich zuerst an die neue Situation gewöhnen müssen. Doch schon bald habe er es so wahrgenommen, dass er in der Garderobe, beim Trainergespann und der Vereinsführung als Sportchef geschätzt werde und die vollste Anerkennung geniesse.

Der Druck nach Resultaten

Die ersten Monate waren geprägt von Dutzenden Sitzungen und Hunderten Telefongesprächen. Im Vordergrund stand oft das Knüpfen wertvoller Kontakte. «Es geht in diesem Beruf nichts über ein intaktes Netzwerk», sagt er. Heute muss Grieder aber dennoch schmunzeln, als er während seiner ersten Sportchef-Tage überrascht wurde von den unzähligen Anrufen vieler Branchenkenner. Gratulationen, Hilfsangebote oder erste Spielerofferten – das Smartphone glühte. Viele hinterliessen mit unbekannten Telefonnummern Combox-Nachrichten. «Ich kam kaum nach, alle Nummern zu speichern, und musste eine Zeit lang die Combox abschalten.»

Turbulenter Start hin oder her: Marc Grieder konnte bei der Teamzusammenstellung, Ausgabe 18/19, nur punktuell eine erste Handschrift hinterlassen, wie etwa bei den Ausländern oder der einen oder anderen Personalie in der Defensive. Und dennoch steht auch er bereits unter Druck und braucht Resultate. «Natürlich nehme auch ich es persönlich, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen sollten.» Denn auch er würde nur zu gerne die letzte Spielminute eines Playofffinals herunterzählen und danach den Meistertitel feiern – jubelnd auf der Tribüne als EHCO-Sportchef.