Das neue Kader umfasst aktuell 14 gestandene Zweitliga-Spieler. Ulrichs Arbeit ist also noch nicht ganz beendet: «Das Kader wird mit Spielern von links und rechts noch aufgefüllt.» Alle Spieler wurden mit Zwei-Jahres-Verträgen ausgestattet, denn der EHC Zuchwil Regio will sich nicht lange in den Niederungen der 4. Liga aufhalten.

Die 2. Liga ist das Ziel, welches Ulrich am liebsten mit zwei Aufstiegen in Folge realisieren würde. «Wir wollen mit neuem Elan so schnell wie möglich in die 2. Liga rauf. Weiter in die Zukunft schauen wir noch nicht», sagt er.

Ur-Zuchwiler wird neuer Coach

Nicht nur das Kader musste komplett ersetzt werden. Nach dem Abgang von Manfred Reinhard musste sich Präsident Ulrich auch noch um einen neuen Trainer für die erste Mannschaft kümmern. Fündig geworden ist er in der Person von Bruno Hebeisen.

Der 50-Jährige spielte früher selbst im Zuchwiler Fanionteam in der 1. Liga, zuletzt war er Trainer beim EHC Belp. «Bruno Hebeisen hatte bei uns im Verein schon mehrere Trainerjobs inne. Er ist ein ‹Zuchler› und wird seinen Job mit viel Herzblut erledigen.»

Walter Ulrich hat noch keine Ahnung, was ihn und Zuchwil Regio in der kommenden Saison in der 4. Liga erwartet: «Die Liga ist komplettes Neuland für mich. Anfangs Juni wird die Gruppeneinteilung bekannt gegeben. Wir lassen uns überraschen, wer unsere Gegner sind. Es ist sowieso eines unserer Hauptziele, dass wir uns 2018/19 auf uns und unsere Ziele und nicht auf die Gegner fokussieren.»

Bereits diese Woche startet das neuformierte Fanionteam des EHC Zuchwil Regio ins Sommertraining. Walter Ulrich freut sich darauf, dass er «jetzt dann mal ein bisschen aufschnaufen kann».