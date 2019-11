Der EHC Olten erwacht viel zu spät: 4:5-Niederlage gegen die GCK Lions

Auf die Topleistung in Langenthal folgt die grosse Enttäuschung in Küsnacht - nach dem Top das Flop. 40 Minuten befinden sich die Oltner vor 280 Zuschauern auf der grossen Suche nach dem eigenen Feuer, das die Mannschaft in Langenthal noch so stark machte und zu einem spektakulären 5:3-Sieg trug.

Doch in der Küsnachter Eiskunstbahn ist alles plötzlich wie weggeblasen. Und damit auch die Qualität auf dem Eis: Fehler reiht sich an Fehler, Scheibenverlust an Scheibenverlust. Und so erstaunt es auch nicht, dass die Powermäuse erschreckend viele Zweikämpfe gegen die ungestümen, wilden jungen Zürcher verlieren und sich schlussendlich mit einer 4:5-Niederlage abfinden müssen.

Dabei war der unmittelbare Start noch so vielversprechend. Bereits nach 16 Sekunden agierte der EHCO in Überzahl und hatte damit die Chance auf dem Silbertablett serviert erhalten, frühzeitig die Partie in die richtigen Bahnen zu lenken. Doch stattdessen verstrichen die 120 Sekunden Powerplay ungenutzt, worauf GCK-Topskorer Backman völlig unbedrängt von der blauen Linie, mit viel Verkehr vor dem Tor, das Skore eröffnen konnte.

Die einfachsten Fehler liessen sich aber auch mit dem Rückstand nicht wegspielen: Cédric Maurer lässt als 7. Verteidiger spielend seinen Gegenspieler am langen Pfosten gewähren (11.) und Torhüter Simon Rytz lässt auch noch einen Backhand-Verzweiflungsabschluss von Backman passieren (19.).

Matthys ersetzt Rytz als Weckruf fürs Team

Selbst der frühe Torhüterwechsel in der ersten Pause von Rytz auf Matthys, das so etwas wie ein Weckruf an das Team darstellen sollte, brachte keine Besserung. Längst hat das Unglück seinen Lauf genommen. Auch, weil Horansky sich hinter dem eigenen Tor als idealer Passgeber zum Gegner anstellt, worauf sich Matthys via Rücken auch noch von hinter der Grundlinie von Ryan Hayes erwischen lässt (24.). Und zu guter letzt nahmen die Zürcher auch noch ein Geschenk von Verteidiger Eigenmann dankend an, der mit einem Fehler eine 1:3-Situation einleitete, die ausgenutzt wurde.

Immerhin stellte das 2:5 nach der Hälfte der Partie so etwas wie der Schlusspunkt der furiosen GCK Lions dar. Denn fortan kam der EHC Olten besser in Fahrt. Und nach der zweiten Pause fanden die Powermäuse endlich auch das vielgesuchte Feuer wieder, liessen aber Topchancen um Topchancen ungenutzt aus, unter anderem auch während der doppelten Überzahlsituation von einer Minute und 48 Sekunden. Und so retteten sich die GCK Lions bravourös über die Zeit.

Topsturm harmoniert

Als Trost darf immerhin festgehalten werden, dass Oltens Topsturm um Stan Horansky, Dion Knelsen und Garry Nunn immer besser harmonieren. Mit viel Geschwindigkeit, technischer Raffinesse und dem Auge für den unerwarteten Pass sorgen sie für viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor. So zeichneten sie sich, stark forciert von Trainer Söderström, für sämtliche vier EHCO-Tore zuständig. Doch weil der EHCO defensiv schlampte (Topsturm inklusive!), waren selbst drei Punkte von Topskorer Dion Knelsen nicht gut genug.

Der EHC Olten empfängt nun am Freitag, 29. November, den EHC Winterthur und gastiert dann am Sonntag, 1. Dezember, bei den Ticino Rockets.