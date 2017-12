«YouTube sollte man abschaffen!», rief Devin Muller lächelnd ins Mikrofon. Der Platzspeaker hatte den Oltner Stürmer zuvor gefragt, weshalb sein Penalty-Trick, der anfangs Dezember in Rapperswil noch funktioniert hatte, diesmal nicht mehr geklappt hatte. Visp-Goalie Joel Aebi stoppte den Versuch Mullers, welcher kurz vor dem Ende des zweiten Drittels das Tor zum 3:1 bedeutet hätte, erfolgreich. Und zwar eben wegen der Internet-Videoplattform, auf welcher man fast alles findet, was das Herz begehrt. Also auch Bilder davon, wie die Stürmer so ihre Penaltys verwandeln. Devin Mullers Trick hatte sich in Windeseile herumgesprochen in Goalie-Kreisen. Und deshalb liess sich Aebi auch nicht überlisten.

Mischlers Wundertaten

Es lag aber bei weitem nicht nur an diesem verschossenen Penalty, dass der EHC Olten im letzten Meisterschaftsspiel des zu Ende gehenden Jahres trotz einer frühen 2:0-Führung einen Punkt abgab. Aber das Scheitern Mullers war bezeichnend für einen Abend, an welchem die Oltner Spieler Mühe hatten, ihre Chancen zu verwerten. Auf der anderen Seite durfte die Mannschaft von Headcoach Bengt-Ake Gustafsson zufrieden sein mit dem doppelten Punktgewinn.

Denn besonders im letzten Drittel brachte sich der EHCO mit fünf kleinen Strafen selber in die Bredouille. Ohne die Wundertaten von Goalie Matthias Mischler hätten die Oltner mehr Tore kassiert als nur den 2:2-Ausgleich Camperchiolis. Schliesslich war es einmal mehr Topscorer Martin Ulmer vorbehalten, unter den über 4200 Zuschauern im gut besuchten Kleinholz-Stadion für Frohlocken zu sorgen. Der Österreicher verwandelte seinen beiden Versuche im Penaltyschiessen und avancierte zusammen mit Mischler zum Matchwinner.

So erfreulich der Jahresabschluss resultatmässig ausfiel, so unerfreulich waren die News, die die Oltner von der Verletztenfront zu vermelden hatten. Remo Hirt, der erst Mitte Dezember nach zweimonatiger Pause zurückgekehrt war, verletzte sich im Training vor dem Visp-Match nach einer unglücklichen Bewegung wieder an derselben Stelle (Unterkörper) und wird erneut für sechs bis acht Wochen ausfallen. Offen ist auch, wie es mit dem schon längere Zeit angeschlagenen Marco Truttmann (Oberkörperverletzung) weitergeht. Eine Untersuchung soll Klarheit über seinen Gesundheitszustand geben. Im besten Fall ist er aber im nächsten Meisterschaftsspiel am 2. Januar in Langenthal wieder mit von der Partie.

Die Personalie Rouiller

Gespannt darf man sein, wie die Zukunft von Anthony Rouiller aussieht. Der Vertrag des Verteidigers, der in der laufenden Meisterschaft regelmässig zu den besten Spielern seiner Mannschaft gehörte, läuft am Ende der aktuellen Saison aus. Es ist kein Geheimnis, dass man den spielstarken Defensivmann liebend gerne beim EHC Olten behalten würde. Aber die sich schon seit geraumer Zeit hinziehenden Verhandlungen deuten auch darauf hin, dass Rouiller auf dem Transfermarkt einer der begehrtesten Spieler ist.