Am Ende stand man wieder mit leeren Händen da. Auf der Anzeigetafel war zu lesen: Olten 3, Rapperswil-Jona 4. Von den einmal mehr sehr gut besetzten Zuschauertribünen – knapp 5000 Leute waren ins Kleinholz gekommen – gab es warmen Applaus für die mit hängenden Köpfen vom Eis trottenden EHCO-Spieler. Sie hatten in den 60 Minuten zuvor viel Aufwand betrieben und gekämpft, schliesslich aber doch nichts Zählbares vorzuweisen. Nach dem Motto: Man gab sich und hatte Mühe.

Nach der achten Niederlage in den letzten zwölf Spielen müssen sich die Powermäuse in der Tabelle nach hinten orientieren. Die Konkurrenz lauert in Reichweite. Sieben Runden vor dem Ende der Qualifikation ist der siebtklassierte EHC Visp neun Punkte (oder 3 Siege nach 60 Minuten) entfernt.

Das heisst, dass die Oltner so schnell wie möglich wieder damit beginnen sollten, regelmässig zu punkten. Dass es gegen die Rapperswil-Jona Lakers nicht gelang, lag hauptsächlich daran, dass die Mannschaft von Headcoach Bengt-Ake Gustafsson nicht in der Lage war, das Niveau der sehr guten Startphase über 60 Minuten durchzuziehen. Die alte Krankheit des EHC Olten meldete sich einmal mehr zuverlässig.

Guten Start nicht ausgenützt

Dabei hatte man sich nach den zwei Treffern von Devin Muller im Powerplay (10./13.) eine wunderbare Ausgangslage geschaffen. Doch, statt auf dieser idealen Basis aufzubauen, verloren die Oltner zunehmend den Faden und somit auch den Zugriff auf das Spiel. Was sich gegen ein Spitzenteam wie Rapperswil früher oder später negativ auswirkt.

Mason, Gurtner, Brem und Hügli sorgten mit ihren Treffern bis zur 52. Minute für die Wende. Schon vorher hatte der EHCO bei Pfosten- und Lattentreffern sowie einigen hochkarätigen Chancen der Gäste Glück gehabt.

Kurz: Die Oltner hatten schlicht nicht die Qualität, um die Niederlage abzuwenden. Daran änderte auch der späte Anschlusstreffer von Devin Muller nichts, der damit den Hattrick komplettierte. Für ihn war das Ergebnis natürlich besonders bitter.

Oltens Verteidiger Tim Bucher hatte eine realistische Sichtweise auf den Lauf der Dinge: «Wie schon gegen Langenthal vor einer Woche hatte ich auch diesmal nicht das Gefühl, dass wir genügend lange die Oberhand haben im Spiel, damit wir es auch gewinnen können. Am Ende war das Resultat zwar knapp.

Aber man muss auch sehen, dass die Rapperswiler das Spiel schon viel früher hätten entscheiden können.» Bucher kritisierte auch den Umstand, dass es der Mannschaft erneut nicht gelang, das Niveau über 60 Minuten zu halten. «Man merkt, dass wir zuletzt mehrere Spiele verloren haben. Das wirkt sich auf unser Selbstvertrauen aus. Darum wäre es wichtig, dass wir vor den Playoffs noch ein paar Erfolgserlebnisse hätten.»

Duelle gegen die Verfolger

Am Dienstag steht für die Oltner bereits das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann kommt der HC La Chaux-de-Fonds ins Kleinholz. Am Freitag muss der EHCO in den Jura zum HC Ajoie. Punktgewinne gegen die Tabellennachbarn wären Gold wert. Sonst droht schlimmstenfalls der Verlust des Heimrechts in den Viertelfinals. Das gilt es unbedingt zu verhindern.