Obwohl er immer noch Spass hat, ist das Ende der Ära Scheidegger beim FC Solothurn absehbar. Er wird am Ende der laufenden Amtszeit, Mitte 2020, zurücktreten. «Ich bin mir nicht so sicher, ob es leicht wird, einen Nachfolger zu finden. Obwohl es eine spannende Aufgabe bei einem gut organisierten Verein ist – mit einer Spitzen-Nachwuchsabteilung.»

Vor allem die Themen Sponsoring und Finanzierung sind omnipräsent bei einem Präsidenten, sagt Scheidegger. Der «Job» sei generell vielfältig. «Langweilig wird es mir definitiv nicht. Ein sehr wichtiges Thema ist bei uns die Zusammenarbeit mit den Partnervereinen wie dem FC Basel. Da stehen wir in ständigem Austausch.» Scheidegger legt grossen Wert darauf, «gute Kollegen» im Vorstands-Boot zu wissen. Eine gute Truppe zusammenzuhaben, sollte nicht unterschätzt werden: «Wir machen das in unserer Freizeit und ehrenamtlich. Die Stimmung muss gut sein, sonst fehlt die Motivation.»

Bei Remo Zamarian tönt vieles identisch. Er ist Präsident beim aktuellen Zweitliga-Tabellenführer und zeitgleich dienstältesten Klub der höchsten Regionalliga, dem SC Fulenbach. Seine Aktivkarriere beim Sportclub endete mit 28 verletzungsbedingt viel zu früh, dafür hatte er im Vorstand schon erste Funktionen (Beisitzer und Vizepräsident) inne. Er gönnte sich allerdings zwischendurch eine Auszeit, bis er 2012 für das OK des Solothurner Cupfinals angefragt wurde. «Ich war sofort begeistert. Wir haben einen erfolgreichen Cupfinal in Fulenbach durchgeführt und ich entschied mich, wieder im Vorstand mitzuhelfen», schildert er.

Wie lange er noch Fulenbach-Präsident ist, lässt er offen, sagt aber auch, dass er mit der Arbeit und der Weiterentwicklung noch nicht fertig ist. Ob man im Extremfall auf die Schnelle einen Nachfolger für ihn finden würde, weiss er nicht mit Sicherheit. Seiner Meinung nach ist genug Potenzial vorhanden im Umfeld des SC Fulenbach, jegliche Abgänge und Ausfälle zu kompensieren. «Die anderen Ämter sind nämlich genauso wichtig. Es braucht einen funktionierenden Vorstand, in dem alle am gleichen Strick ziehen.»

In doppelter Funktion

Eine spezielle Situation herrscht in Subingen. Daniel Wiedmann spielt mit der ersten Mannschaft in der 2. Liga inter und ist seit August auch Präsident des Klubs. «Ich war vier Jahre Vizepräsident und bin jetzt nachgerutscht», so der 31-Jährige. «Ich will den Verein unterstützen und mache das gerne. Man lernt auch sehr viel dazu.» Der Aufwand sei vor fünf Jahren noch grösser gewesen. Mittlerweile wird das Sekretariat des Klubs von einer externen Firma geleitet. «Den administrativen Teil, mit dem viele andere Klubs Mühe haben, konnten wir dadurch eliminieren.»

Im Fanionteam hält Wiedmann weiterhin die Knochen hin. Und solange er etwas bewirken könne und die richtige Person für das Amt sei, bleibe er Subingen-Präsident. «Man verdient dabei nichts. Aber das Amt bringt einem eine gewisse Genugtuung. Viel Spass, aber auch Aufwand gehören dazu.»